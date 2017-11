Matt Duchene se retrouve avec les Sénateurs, Kyle Turris avec les Predators

L'attaquant de l'Avalanche du Colorado disputait une rencontre contre les Islanders de New York quand son coéquipier Blake Comeau a été escorté hors de la patinoire en raison d'une blessure, Duchene l'a alors au même moment suivi dans le vestiaire.

En plus des Sénateurs et de l'Avalanche, les Predators de Nashville font partie de ce changement de personnel à trois équipes.

L'ancien centre de la formation ottavienne Kyle Turris se joint ainsi aux Predators. Il a paraphé une entente de six saisons d'une valeur totale de 36 millions de dollars américains avec Nashville.

Le directeur général de l'Avalanche Joe Sakic reçoit d'Ottawa l'espoir Shane Bowers, le gardien Andrew Hammond et des choix de premier tour au repêchage de 2018 et de troisième tour en 2019. Le Colorado obtient également le défenseur québécois Samuel Girard, l'espoir Vladislav Kamenev et un choix de deuxième tour également pour le prochain repêchage.

« La dernière année a été difficile, a dit Duchene [...] mais je suis excité par ce nouveau défi qui m'attend à Ottawa. »

Ironie du sort, les deux premiers matchs de Duchene avec les Sénateurs devraient être face à l'Avalanche en Suède.

« C'est vraiment bizarre, d'abord d'être échangé durant un match, mais aussi de devoir maintenant affronter mes anciens coéquipiers dans les deux prochaines rencontres », a affirmé le principal intéressé à sa sortie de l'amphithéâtre.

Aussi, Duchene est sous contrat jusqu’en 2018-2019, un an de plus que le contrat que Turris avait avec les Sens. — Kim Vallière (@KimValliereSRC) November 6, 2017