Steve Lussier élu maire de Sherbrooke devant Bernard Sévigny

Dès le début du dépouillement des votes, l'avance du candidat indépendant s'est maintenue à plus de 1000 voix avant de s'accentuer par la suite. Il mène maintenant avec 42,3 % des voix contre 33,2 % pour Bernard Sévigny du Renouveau sherbrookois et 21,8 % pour Hélène Pigot de Sherbrooke citoyen.

« J'étais une personne présente pour les citoyens, j'étais près d'eux, a confié Steve Lussier pour expliquer sa victoire. Les gens m'ont fait confiance. »

Être un candidat indépendant a également sans doute joué en sa faveur, ajoute le nouveau venu en politique.