Une guitare de Prince vendue 700 000 $ US, un record

Prince jouait de cette guitare sur scène à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Photo : Julien's Auctions

De couleur bleu canard, la guitare s’est vendue beaucoup plus cher que sa valeur, estimée d’entrée de jeu entre 60 000 et 80 000 $ US. Elle faisait partie d’un lot d’objets qui ont appartenu à des légendes de la musique et qui ont été mis en vente à l’occasion de cet encan, samedi.

Un gant de Michael Jackson décoré de diamants fantaisie s’est vendu à 102 000 $ US et une veste rouge en peau de serpent – comme celle que le roi de la pop portait dans le vidéoclip de Beat It – a trouvé preneur pour 118 000 $ US.

Parmi d’autres articles remarquables vendus : une statuette des MTV Video Music Awards remportée par Kurt Cobain (62 500 $ US), une chemise portée par Jimi Hendrix lors à l’occasion de nombreux concerts (106 000 $ US) et les paroles de la chanson Starman écrites à la main par David Bowie (81 000 $ US).