Des allégations de nature sexuelle touchent le vice-premier ministre britannique

Le premier secrétaire d'État, Damian Green, un membre senior du cabinet, nie les informations publiées dans le journal Sunday Times voulant que les autorités policières aient trouvé de la pornographie « extrême » dans son ordinateur lors d'une enquête menée il y a neuf ans.

M. Green fait déjà l'objet d'une enquête pour des avances inappropriées qu'il aurait faites à une militante du parti conservateur. Il a qualifié le reportage du Sunday Times de « complètement faux », en ajoutant qu'il est fondé sur une source policière peu fiable.

Les allégations touchant des membres du gouvernement britannique dans la foulée du scandale sexuel ayant emporté le producteur hollywoodien Harvey Weinstein vont bien au-delà des actes reprochés à Damian Green et à l'ex-secrétaire à la Défense Michael Fallon, qui a été contraint de démissionner la semaine dernière.

Un nombre grandissant de députés conservateurs et travaillistes sont visés par des allégations similaires, et des politiciens en Écosse et au Pays de Galles ont également été éclaboussés ces derniers jours.

Le secrétaire aux Communautés et aux Enfants du gouvernement du Pays de Galles, Carl Sargeant, a démissionné vendredi dans la foulée d'allégations de mauvaise conduite. En Écosse, Mark McDonald, ministre chargé de la Petite enfance, a également remis sa démission et s'excusant pour son comportement inapproprié.