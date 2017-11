Elles se dérouleront dans Bonavista-Burin-Trinity, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans Scarborough-Agincourt, en Ontario, dans Battlefords-Lloydminster, en Saskatchewan, et dans South Surrey-White Rock, en Colombie-Britannique.



Ces scrutins ont été déclenchés pour remplacer la ministre libérale démissionnaire Judy Foote et le député libéral Arnold Chan, qui a succombé à un cancer le 14 septembre, de même que les députés conservateurs démissionnaires Dianne Watts et Gerry Ritz.