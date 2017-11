Les sujets ne manquent pas pour le prochain Bye bye, selon André Ducharme

« Jusqu’à il y a à peu près cinq ou six semaines, ce n’était pas si le fun que ça, parce qu’il y avait deux sujets qui prenaient toute la place : Donald Trump et les migrants qui traversaient la frontière », a expliqué André Ducharme, interrogé par Jean-Philippe Wautier et ses acolytes.

Les remous créés par la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly – défendant tant bien que mal son entente avec le géant américain Netflix – ont changé la donne pour le script-éditeur et son équipe. « Depuis ce temps-là, chaque semaine, il se passe beaucoup de choses et, effectivement, le Bye bye, depuis quatre ou cinq semaines, s’est enrichi beaucoup de toutes sortes de sujets », indique-t-il.

Évidemment, la revue humoristique de l’année devra évoquer les multiples scandales d’allégations d’inconduites, d’agressions et de harcèlement sexuels, qui ont secoué le monde du spectacle ici et ailleurs.

Il y a des sujets là-dedans qui ne sont pas évidents à [aborder], mais que l’on n’a pas le choix de traiter. André Ducharme

Comme en 2016, Véronique Claveau, Anne Dorval, Pierre Brassard, Marc Labrèche et Patrice L’Ecuyer forment l'équipe de comédiens chargés de divertir les téléspectateurs à l'occasion du dernier jour de l'année. De leur côté, outre André Ducharme, le comédien et réalisateur Simon Olivier Fecteau ainsi que le producteur Guillaume Lespérance sont de retour pour mener le projet à bien.

1000e épisode d'Un souper presque parfait

En plus du Bye bye, André Ducharme se garde bien occupé, lui qui est derrière la narration du 1000e épisode de la téléréalité Un souper presque parfait. Sa diffusion est prévue vendredi prochain sur la chaîne V.

L’artiste se dit toujours aussi heureux de prendre part à l'émission, même après autant d'épisodes, qu’il visionne plusieurs fois (« je suis rendu à peu près à 5000 »). « Un souper presque parfait, la personne que vous entendez, c’est moi. C’est mon humour, ce n’est pas un personnage. […] C’est vraiment moi », affirme-t-il.

Pourtant, il avait refusé le projet de téléréalité gastronomique la première fois que le producteur Guillaume Lespérance le lui avait proposé. « Je ne voulais rien savoir », se souvient-il. Après avoir vu deux émissions du concept original britannique, Come Dine With Me, André Ducharme a finalement changé d’avis.