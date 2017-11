Faire campagne dans une municipalité de moins de 200 habitants

Sur l'île de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, tout le monde se connaît. Cette municipalité de paroisse située à environ 25 kilomètres de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, ne regroupe que 28 habitants permanents, selon le maire sortant Léopold Fraser. Au cours de l'année, le nombre de résidants peut grimper à 250, mais pour les élections municipales, seulement 161 électeurs sont inscrits.

Là-bas, les candidats à la mairie utilisent des moyens plus modestes pour rejoindre leurs commettants : le porte-à-porte, le téléphone, la poste et les courriels.

Même si tous ses électeurs le connaissent déjà, Léopold Fraser a tenu à aller les voir chez eux pour entendre leurs idées.

« C'est apprécié, surtout qu'on se connaît bien. Moi, je trouve que c'est apprécié des personnes quand on les rencontre et je trouve ça valorisant de rencontrer ces personnes-là », a-t-il confié en entrevue téléphonique.

Son adversaire à la mairie, l'ex-conseillère Louise Newbury, explique qu'il s'agit d'une campagne de type « un par un ».