Le Rouge et Or affrontera les Carabins pour la Coupe Dunsmore

Les deux puissances du football universitaire québécois ont chacune gagné facilement leur demi-finale, samedi. Les Carabins ont vaincu les Stingers de l'Université Concordia 42-20, tandis que le Rouge et Or a rossé le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke 45-0.

La formation de l'entraîneur Glen Constantin avait remporté la finale 20-17 l'an dernier pour mettre fin au court règne de deux ans des Carabins et décrocher son 13e titre québécois. La formation de Québec avait ensuite remporté un neuvième titre de la Coupe Vanier.

Le quart Hugo Richard s'est signalé avec trois touchés au sol en première demie uniquement, en plus d'avoir complété une passe de touché de 60 verges vers Benoît Gagnon.

Le porteur de ballon Vincent Alarie-Tardif a aussi inscrit un majeur en milieu de quatrième quart pour le Rouge et Or, qui a signé un troisième jeu blanc à ses cinq dernières rencontres.

De son côté, le botteur David Côté a réussi deux placements et ses cinq tentatives de transformation.

La défensive du Rouge et Or s'est aussi signalée avec deux touchés de sûreté.

La formation de Québec menait déjà 28-0 à la mi-temps contre le Vert et Or (2-6). Et ça ne s'est pas replacé en deuxième demie pour les visiteurs.

Les Sherbrookois ont concédé un touché de sûreté vers la fin du troisième quart pour creuser l'écart à 30-0, puis Côté a réussi un placement de 28 verges à 12 min 49 s du quatrième quart.

Alarie-Tardif a ensuite effectué une course de cinq verges jusque dans la zone payante à 6:42, puis après un autre touché de sûreté, Côté a ajouté un placement de 16 verges qui portait la marque à 45-0.