Rappel de saumon fumé de la marque True North Seafood 

Le rappel s'applique à l'emballage de 113 grammes portant les dates de péremption précédant le 17 novembre 2017 inclusivement.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments affirme que le produit est disponible au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et en Ontario, mais qu'il pourrait aussi avoir été distribué à l'échelle nationale.

Personne n'a été hospitalisé suite à la consommation du produit pour le moment.

Selon l'agence, les symptômes provoqués par la bactérie Listeria « peuvent inclure des vomissements, des nausées, une fièvre persistante, des douleurs musculaires, des maux de tête sévères et une raideur de la nuque ». De plus, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont particulièrement à risque.

Bien que les femmes enceintes infectées ne présentent que des symptômes bénins semblables à ceux de la grippe, l'infection peut conduire à une naissance prématurée, à une infection du nouveau-né ou même à une mortinaissance, soit un enfant mort-né.