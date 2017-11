François Bellefeuille : « La mentalité du milieu est en train de changer »

Comme tout humoriste en promotion ces jours-ci, François Bellefeuille n’échappe pas aux questions sur les allégations d’agression et d’inconduites sexuelles qui visent le fondateur de Juste pour rire. L’artiste de 41 ans, qui a grandi en rêvant du temple de l’humour québécois, avoue qu’il reverra désormais ses premières prestations au célèbre gala en ayant « un petit goût amer qui va venir de Gilbert Rozon ».

Pour autant, François Bellefeuille se veut optimiste, notamment après la réunion de nombreux au Bordel, à Montréal, pour trouver des solutions et mieux protéger les femmes.