La Croix-Rouge victime d'une fraude pendant l’épidémie d’Ebola

Entre 2014 et 2016, le virus a fait au moins 10 000 victimes en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia. Pour réagir à la crise, la Croix-Rouge a déployé sur le terrain de nombreuses équipes qui ont réussi à endiguer le flot des décès et à éteindre l’épidémie.

Des centaines de millions de dollars ont été nécessaires pour couvrir les opérations de l’organisation suisse. Toutefois, des individus ont réussi à en détourner une partie, indique la Croix-Rouge dans un communiqué publié le 20 octobre dernier et ayant émergé dans les médias seulement vendredi.

La plus vieille organisation d’aide humanitaire au monde a découvert, grâce à un audit, que plus de 1,3 million de dollars avaient été perdus à la suite de collusion entre des anciens employés de la Croix-Rouge et des travailleurs d’une banque de la Sierra Leone.

Un fournisseur de services en dédouanement de la Guinée a pratiqué de la surfacturation et établi des factures pour un montant de 1,5 million de dollars.

Ces vols s’ajoutent à des pertes de 3,4 millions déjà rapportées et causées par des fraudes liées à des articles payés trop cher au Liberia.

La Croix-Rouge assure qu’elle s’engage à « tenir comme responsable toute personne impliquée dans toute forme de fraude et à réclamer les fonds détournés ».

L’organisation se dit également prête à lever l’immunité de n’importe lequel de ses employés qui aurait pris part à des malversations et affirme collaborer avec les autorités locales pour mener les enquêtes.

Depuis la découverte de ces fraudes, la Croix-Rouge a mis en place un système de « triple défense » contre la fraude et la corruption, qui comprend notamment des plafonds de dépense dans les zones à haut risque, le déploiement d’auditeurs comptables dès le début des opérations d’urgence ainsi que la formation des employés à la prévention de la fraude.