Neil Young dénigre Donald Trump dans son album à paraître

Le musicien canadien de 71 ans, toujours en grande forme, a annoncé vendredi une sortie prochaine de l’album The Visitor. Ses admirateurs pourront se le procurer dès le 1er décembre.

« You're already great / You're the promised land / You're the helping hand », chante-t-il dans la chanson consacrée à attaquer Trump. « Tu es déjà grande / Tu es la terre promise / Tu es la main tendue ». Des mots tendres à l’égard du pays qui l’a adopté et où il se dit libre et heureux. La chanson se déploie sur fond de guitare très rock et de notes de piano.

Un chanteur politisé depuis toujours

Déjà, en 1989, Neil Young dénonçait les politiques de Georges W. Bush père dans la chanson Rockin’ in the Free World. Véritable hymne à la liberté, ce succès avait rapidement été popularisé en Europe de l’Est, où il a fait écho aux aspirations de ses peuples en plein effondrement du communisme.

Ironie du sort : Donald Trump a lui-même utilisé cette chanson pendant sa campagne électorale, ce qui avait mis Neil Young en furie.