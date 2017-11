Bienvenue dans l'hôpital intelligent de demain

Un texte de Marie-Hélène Ratel

En visitant des reproductions grandeur nature du futur Hôpital Mackenzie, le nombre d’écrans qui se trouvent dans les différentes salles saute aux yeux.

Dès l’ouverture en 2020, tout le partage de renseignements s'effectuera grâce à un système électronique centralisé. Les professionnels de la santé et même les patients auront accès à une panoplie d’informations, grâce aux différents appareils mobiles utilisés sur les lieux.

Que ce soit l’équipement médical, le dossier du patient, l’équipe clinique, le matériel, tout va être intégré. Nathalie Beaulieu, conseillère principale du projet

En effet, chaque patient aura accès à une tablette à partir de laquelle il pourra consulter son dossier médical, communiquer avec une infirmière et même commander des repas à l’heure qui lui convient.

L'Hôpital Mackenzie de Vaughan doit ouvrir ses portes en 2020. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

Tous ces changements devraient contribuer à une plus grande autonomie du patient et à assurer sa sécurité, explique l’infirmière clinicienne et conseillère principale du projet, Nathalie Beaulieu : « Le patient va être plus indépendant. Le patient est en contrôle de ce qu’il ou elle veut. »

Une plus grande place aux visiteurs

La taille des chambres dépassera celle des chambres de l’Hôpital Mackenzie de Richmond Hill et chacune comprendra au moins un canapé pouvant se convertir en lit pour les proches.

Par ailleurs, un des objectifs prévus est de ne pas imposer d’heures de visite, pour ainsi faciliter la présence des parents et amis.

Chaque chambre comprend au moins un canapé pouvant être converti en lit pour les visiteurs. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

Pour les accouchements, des chambres ont été configurées afin de permettre à la femme de demeurer au même endroit durant tout son séjour à l’hôpital, dès le début du travail, jusqu’à sa récupération après l’accouchement, et ce aux côtés du nouveau-né.

Des visites guidées des reproductions grandeur nature de certaines parties du futur hôpital sont organisées pour le public les 9, 10 et 11 novembre au 8550 rue Keele, à Vaughan, en Ontario.

Les chambres de naissance serviront à la fois à l'accouchement et à la récupération de la mère. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel