On vous raconte la semaine en images

Un texte de Marie Lépine-Loiselle

Deux semaines après l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, un double attentat a frappé de nouveau la capitale du pays, Mogadiscio. Ces attaques à la voiture piégée, qui ont fait 23 morts, ont été revendiquées par le groupe islamiste Al-Shabab.

La voiture à l'origine d'un des deux attentats à Mogadiscio, en Somalie, est photographiée le 29 octobre 2017. Photo : Getty Images/AFP/Mohamed Abdiwahab

Voisin de la Somalie, le Kenya, lui, est secoué d'une crise politique en raison de la tenue de secondes élections présidentielles. De nombreux affrontements entre les policiers et des manifestants contre la réélection du président sortant ont eu lieu au cours des derniers jours.

Le président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta, a obtenu environ 98 % des voix. Ce scrutin a été boycotté par l'opposition, qui estime que le vote n'est pas légitime, et des bureaux de vote n'ont pu ouvrir leurs portes.



Le 30 octobre 2017, un manifestant contre la réélection du président sortant au Kenya, Uhuru Kenyatta, brandit une pancarte disant « Uhuru n'est pas mon président ». Photo : Getty Images/AFP/Patrick Meinhardt

En Europe, la Catalogne sera appelée aux urnes le 21 décembre pour élire un nouveau gouvernement, car le précédent a été dissous par Madrid.

La crise catalane s'est envenimée après que l'Espagne eut mis sous tutelle la région. Depuis, huit dirigeants du gouvernement déchu ont été mis en détention préventive par une juge espagnole, deux dirigeants d'associations indépendantistes ont été emprisonnés et un mandat d'arrêt européen a été lancé contre l'ex-président de la région espagnole, Carles Puigdemont, qui se trouve en Belgique. Tous sont accusés de sédition et de rébellion pour avoir notamment organisé depuis fin 2015 « un mouvement d'insurrection active » pour parvenir à la sécession. Ils ont d'ailleurs ignoré l'interdiction d'organiser un référendum d'autodétermination.

Des milliers de personnes se sont rassemblées le 2 novembre 2017 devant la Generalitat à Barcelone pour réclamer la libération des chefs indépendantistes catalans. Photo : Reuters/Juan Medina

Il n'y a d'ailleurs pas qu'en Espagne qu'un référendum crée des tensions. En Irak, les Kurdes ont voté à 93 % pour l'indépendance. L'Irak souhaite que le gouvernement régional invalide ces résultats, ce qu'il a refusé de faire jusqu'à présent.

Récemment, le président kurde, Massoud Barzani, a annoncé sa démission, expliquant refuser « de continuer à occuper la fonction de président de la région après le 1er novembre ». L'homme politique était critiqué pour l'organisation du référendum.

En Irak, des manifestants sont sortis dans la rue le 29 octobre 2017 pour soutenir l'ex-président kurde, Massoud Barzani, qui a démissionné. Photo : Reuters/Ari Jalal

Parmi les dirigeants critiqués ces derniers temps, il y a la chef du gouvernement du Myanmar, Aung San Suu Kyi, qui se fait reprocher de manquer d'empathie envers les Rohingyas, considérés comme l'une des minorités les plus persécutées du monde.

La lauréate du prix Nobel de la paix de 1991 s'est d'ailleurs rendue pour la première fois depuis le début de la crise dans l'ouest du Myanmar, où l'armée a lancé une campagne de répression contre les Rohingyas à la fin août. Depuis, plus de 600 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh, estime l'ONU.

Une femme rohingya, qui fuit vers le Bangladesh, est aidée par plusieurs personnes pour sortir de la rivière Naf. Photo : Reuters/Hannah Mckay

Revenons au Moyen-Orient. L’armée syrienne a annoncé avoir repris au groupe armé État islamique (EI) la dernière grande ville qu’il détenait, Deir Ezzor. Le groupe terroriste détenait la majorité de la ville depuis 2014, à l'exception d'un secteur où s’était retranchée l'armée syrienne en compagnie de 93 000 civils.

Un drapeau syrien flotte près de la ville de Deir Ezzor, en Syrie, le 2 novembre 2017. Photo : Getty Images/AFP/Stringer

Bien qu'il ait encore perdu des territoires en Syrie, le groupe armé État islamique peut encore frapper. À New York, un homme qui s'est dit affilié à l'EI a tué huit personnes après avoir foncé sur des passants et des cyclistes avec sa camionnette. Le groupe terroriste a ensuite revendiqué l'attentat.

Par ailleurs, les États-Unis avaient été ébranlés la veille de cette attaque par l'inculpation de l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, et l'un de ses associés, Rick Gates. Douze chefs d'accusation, dont conspiration contre les États-Unis et blanchiment d'argent, ont été déposés contre eux. Ces allégations découlent de l'enquête sur la possible ingérence russe au cours de la campagne présidentielle de 2016. Les deux hommes, qui se sont livrés à la police, ont plaidé non coupables lundi, devant la cour fédérale à Washington.

Des personnes se sont rassemblées le 1er novembre 2017 pour une veillée aux chandelles en hommage aux victimes de l'attaque au véhicule-bélier survenue à New York. Photo : Reuters/Jeenah Moon

Au Royaume-Uni, un homme a, lui aussi, été mis sur la sellette en raison d'une inconduite, qui est toutefois de toute autre nature. Le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, a démissionné mercredi après avoir été ciblé par des allégations d'inconduite sexuelle.



L'ancien ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, qui quitte le 10 Downing Street, le 31 octobre 2017. Photo : Getty Images/AFP/Tolga Akmen

Malgré les tristes nouvelles qui sont survenues cette semaine, de nombreuses personnes ont célébré l'Halloween. La parade annuelle à New York a notamment eu lieu, quelques heures après l'attentat.

Le 31 octobre, de nombreuses personnes se sont déguisées et ont participé à la 44e parade d'Halloween à New York. Photo : Getty Images/Dia Dipasupil

Une autre fête traditionnelle s'est également déroulée, cette fois en Thaïlande : le festival des lumières Loy Krathong. L'événement sert à rendre hommage à la déesse de l'eau. De petits paniers, sur lesquels des chandelles sont allumées, ont flotté sur différents cours d'eau.





Le 3 novembre 2017, à Bangkok, un petit garçon vêtu d'habits traditionnels s'apprête à faire naviguer son panier flottant appelé « krathong ». Photo : Reuters/Jorge Silva

Ce n'est pas une fête, mais l'événement a tout de même su attirer des curieux un peu partout dans le monde : la mise en vente de l'iPhone X. Des clients ont même commencé à attendre en file au cours de la nuit pour pouvoir obtenir le nouveau téléphone d'Apple.