L'industrie de la construction fait front commun contre les inconduites et le harcèlement sexuels

L'initiative est le fruit d'un regroupement comprenant notamment l’Association de la construction du Québec (ACQ), l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), la Commission de la construction du Québec (CCQ) et les principaux syndicats de la construction.

La ligne téléphonique baptisée « relais-construction » est destinée à recueillir les plaintes des victimes d’inconduite sexuelle ou de comportements déplacés et à les diriger vers les ressources adéquates.

Les victimes « ne savent souvent pas à quelle porte cogner pour obtenir des réponses à leurs questions ou des réparations pour les torts qui leur ont été causés. […] la Ligne relais-construction fera le relais entre toutes les organisations, dirigera les personnes au bon endroit », a déclaré dans un communiqué Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la CCQ.

L’industrie de la construction s’est donné l’objectif d’atteindre une proportion de 3 % de femmes sur les chantiers de construction en 2018. Le climat de travail ne doit pas être un frein pour les femmes qui voudraient poursuivre une carrière dans la construction. Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec

Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec Photo : Radio-Canada

Actuellement, on compte environ 2400 femmes dans l’industrie de la construction, soit moins de 2% des effectifs. La Commission de la construction du Québec compte atteindre les 2% au cours de l’année 2017 et éventuellement les 3% en 2018.

Soulignant qu’il existe déjà dans l’industrie de la construction des recours et des services pour les personnes victimes de harcèlement, d’agression ou d’intimidation à caractère sexuel sur les chantiers, le regroupement reconnaît cependant qu’il est difficile de s’y retrouver et qu’il peut être « épuisant » de mener ces procédures seul(e) et sans aide.

Désormais, grâce à la Ligne relais-construction, les dossiers de harcèlement pouvant faire l’objet de griefs seront transmis directement aux associations syndicales.

Pour ce qui est des entrepreneurs qui auront besoin de soutien pour prendre en charge des situations problématiques sur leurs chantiers, la Ligne relais-construction leur permettra d’accéder directement à l’expertise des associations patronales.

Pour joindre la Ligne relais-construction, composez le 1 844-374-4149

Pour appuyer cette stratégie dans l’industrie de la construction, la CCQ a mis en place une équipe multidisciplinaire spécialisée qui veillera à l’acheminement des dossiers vers les bonnes ressources patronales, syndicales ou gouvernementales.

Des ententes ont aussi été conclues entre la CCQ et des organismes qui offrent des services d’aide aux victimes.

Ce qu’on offre ce n’est pas qu’une ligne de dénonciation. C’est une manière d’entendre les besoins des personnes et de les accompagner dans les différents recours potentiels, y compris auprès des services policiers. Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec

« Nous encourageons fortement toutes les victimes à porter plainte à la police. Les coupables doivent être punis, et les services de police possèdent toute l’expertise pour mener les enquêtes et protéger les victimes. La ligne spéciale annoncée aujourd’hui ne se substitue aucunement au travail des forces de l’ordre », a expliqué Diane Lemieux.

Selon Mme Lemieux, la CCQ proposera en 2018 d’autres mesures dans l’industrie pour combattre les inconduites, le harcèlement et l’intimidation à caractère sexuel.

Plusieurs dizaines de plaintes en quelques semaines

Il va sans dire que la mise sur pied de ce programme dans l'industrie de la construction n'est pas étranger à la vague de dénonciations qui secoue le Québec depuis la multiplication des allégations et accusations de nature sexuelle portées contre des personnalités publiques québécoise.

Selon Diane Lemieux, quelques dizaines de plaintes ont été reçues dans l'industrie de la contruction au cours des dernières semaines. « L’industrie de la construction est sur la même planète Québec que les autres. Elle n’est pas à l’abris de ce genre de situation », a précisé Mme Lemieux.