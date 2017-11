Marie Brassard crée une version japonaise de sa pièce inspirée de Nelly Arcan

Rares sont les adaptations japonaises de spectacles québécois. À l’exception de quelques pièces de Robert Lepage comme Le projet Andersen, qui avait été interprété au pays du Soleil levant par l’acteur Akira Shirai, il y a peu de précédents. La création en japonais de La fureur de ce que je pense, dans sa mise en scène originale et par une équipe québéco-japonaise, est donc événementielle.

La comédienne et metteure en scène Marie Brassard Photo : Radio-Canada/Olivier Lalande

La fureur de ce que je pense fait porter la parole de Nelly Arcan par 6 actrices et une danseuse, chacune se produisant dans une boîte vitrée qui évoque une prison de verre ou la vitrine devant laquelle s’exposent les corps des prostituées d’Amsterdam. Réfléchissant notamment à la marchandisation du corps féminin, le spectacle a été acclamé par la critique québécoise lors de sa création en français en 2013 à Montréal à l’Espace Go, puis lors des représentations au Carrefour international de théâtre de Québec et au Festival TransAmériques de Montréal.

« Nous sommes extrêmement emballés par la version japonaise de ce travail, a écrit Marie Brassard sur sa page Facebook, et par les nouvelles réflexions qu’elle générera à propos de l’écriture de Nelly Arcan et de la condition des femmes dans nos sociétés contemporaines »

La première aura lieu le 4 novembre au Galaxy Theatre de Kyoto. Seront en scène les actrices Yasuko Matsuyuki, Sumire Ashina, Hiromu Kiriya, Eriko Hatsune, Hijiri Kojima, Yuko Miyamoto et la danseuse chorégraphe Miwa Okuno.