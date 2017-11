À Montréal-Nord, la ligne rose divise les électeurs

Montréal-Nord, c'est le fief de Denis Coderre. « Son » arrondissement. Là où il réside et où son équipe a obtenu les chiffres les plus élevés aux dernières élections. Mais c'est aussi là que Valérie Plante ferait partir son projet de nouvelle ligne rose du métro. Sur place, dans ce secteur pauvre et multiethnique, les électeurs n'y sont pas indifférents.