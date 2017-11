La Vérif : au Québec, le temps d'attente aux urgences est de 4 heures (si vous n'êtes pas sur une civière)

Un texte de François Cormier

Il s'agit d'une moyenne calculée à partir de données fournies par chacun des établissements de santé du Québec entre les 29 avril et 14 octobre 2017.

Ces données incluent autant la durée de séjour d'un patient qui se présente le matin dans un établissement peu achalandé que celle d'une patiente qui se présente dans un établissement très achalandé un lundi après-midi (réputé pour être le pire moment de la semaine).

Les patients qui se retrouvent sur une civière sont toutes les personnes inscrites à l'urgence qui ont besoin d'une civière pour des raisons médicales ou psychosociales, pour des fins de traitement ou d'évaluation ou qui se trouvent en attente d'hospitalisation, de retour à domicile ou de transfert vers une autre ressource du système de soins.

Ce sont dans les régions de Chaudières-Appalaches, de la Côte-Nord, du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie où les Québécois font les séjours les plus courts à l'urgence lorsqu'ils ne sont pas sur une civière. En revanche, les séjours les plus longs ont lieu dans les Laurentides, en Montérégie, dans Lanaudière et en Outaouais.

Les durées de séjour varient encore plus lorsqu'on regarde les données pour chacun des établissements. C'est le CLSC de Pohénégamook, au Bas-St-Laurent, qui affiche le meilleur résultat. Les patients n'y sont qu'une heure (en moyenne) lorsqu'ils s'y présentent et qu'ils n'ont pas besoin d'être couchés sur une civière.

À Châteauguay, en Montérégie, le centre hospitalier Anna-Laberge affiche le pire résultat du Québec avec un séjour moyen de 6,9 heures.

Et si on se compare aux autres provinces canadiennes?

En fait, il est difficile de se comparer aux autres provinces canadiennes puisque le Québec n'utilise pas la même méthode de calcul. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec privilégie une moyenne alors que les établissements du reste du Canada utilisent, pour la plupart, une médiane. De plus, les données du reste du Canada fournies par l'Institut canadien d'information sur la santé ne sont pas divisées dans les mêmes catégories que les données québécoises.