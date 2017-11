Carlos Leitao bonifiera le Régime des rentes du Québec

Le ministre des Finances, Carlos Leitao, a déposé son projet de loi à cet effet jeudi. En vertu de celui-ci, on ajoutera au régime de base un nouveau régime, à compter de 2019. La rente de retraite passera d'un taux de remplacement du revenu de 25 % à 33,33 %.

Pour y parvenir, il faudra hausser les cotisations graduellement pour atteindre 2 % par année.

Le maximum des gains admissibles, soit le salaire maximal sur lequel est calculé la cotisation du travailleur au RRQ, sera haussé de 14 %.

Des mesures ont été prises pour que la hausse des cotisations n'affecte pas trop les travailleurs qui ont un faible salaire. Ainsi, le gouvernement fédéral a déjà bonifié la Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) qui vise justement à soutenir les petits salariés, a noté le ministre Leitao.

Il a aussi souligné qu'il y aurait également augmentation de la rente d'invalidité et de la rente au conjoint survivant.

Comme les autres provinces

Jusqu'ici, Québec avait refusé de signer l'entente de Vancouver, conclue en juin 2016 par les autres provinces, qui permettait de hausser progressivement les cotisations au Régime de pensions du Canada, l'équivalent du Régime des rentes du Québec, afin de verser des rentes plus généreuses aux retraités.

Sans cette bonification annoncée aujourd'hui, un retraité du Québec aurait touché des rentes moindres qu'un retraité de l'Ontario ou du Manitoba.

Le ministre Leitao a justifié son changement de cap par le fait que la consultation publique qui a eu cours au Québec en janvier dernier l'avait convaincu qu'il existait un large consensus face à une telle réforme. De plus, il a souligné que la Prestation fiscale pour le revenu de travail avait été rehaussée, permettant ainsi de compenser, pour les bas salariés, la hausse des cotisations au RRQ.

Des satisfaits

L'annonce a été saluée par ceux qui représentent les travailleurs et les jeunes, mais pas par les organisations patronales.

La FTQ avait lancé sa campagne pour faire bonifier le RRQ lors de la fête du Travail en 2009. Elle avait formé une coalition d'une centaine d'organisations, même avec des jeunes et des étudiants, pour obtenir de telles modifications, au bénéfice des retraités les plus pauvres.