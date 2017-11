Billets donnés pour la formule E : « On aurait dû le dire plus vite », admet Coderre

Les organisateurs de la formule E de Montréal ont finalement révélé leurs résultats, mercredi, après des mois et des demandes répétées des journalistes.

Ces résultats laissent entendre que 25 000 billets ont été vendus. Or, bon nombre de ces billets auraient été distribués à différents commanditaires, ce qui laisse croire que le nombre de billets réellement vendus serait beaucoup plus bas.

M. Coderre, qui fait campagne afin d'être réélu dimanche, était questionné depuis plusieurs semaines sur le prétendu succès de l'événement. Il a toujours soutenu ne pas savoir combien de billets avaient été donnés, expliquant que ces chiffres n'étaient connus que des promoteurs.

Or, d'après nos informations, la Ville aurait pu obtenir ces informations dès juillet, au lendemain de l'événement.

Comme il l'a fait mercredi sur les ondes du 98,5 FM, le maire sortant a fait son mea culpa jeudi matin, dans les bureaux montréalais de CBC.

« Le problème, c'est qu'on aurait dû donner les chiffres avant. Dès le début, on aurait dû les donner et je pense qu'on n'aurait pas eu ce genre de trouble là. Mais pour moi, c'est un succès », a-t-il ajouté. « On a eu des meilleurs chiffres que New York. Jean Gosselin, hier sur vos ondes [à l'émission Le 15-18] a dit très clairement que non seulement ce n'est pas dramatique, c'est de très bon augure. »

Mais parler de « succès » dans les circonstances est absurde, selon Heidi Miller, une des instigatrices du groupe Formule citoyenne, qui s'oppose farouchement au Grand Prix de formule E.

« Pourquoi on continue à utiliser le mot "succès" face à cet événement-là? Pour nous, ça n'a pas été un succès. Il y a quand même un commerçant qui est presque allé sur le bord de la faillite à cause de cet événement-là. Nous, on a quand même fait un sondage, on a rencontré 70 commerçants, on leur a posé les questions avec autant de rigueur qu'on pouvait le faire comme un groupe citoyen, et puis 70 % de ces commerçants-là ont eu un impact négatif », a-t-elle rappelé jeudi matin, en entrevue à Gravel le matin.

On continue à minimiser le vécu des citoyens, qui ont vécu un événement imposé, mal pensé, qui a vraiment chamboulé leur vie. On minimise le vécu des commerçants, qui ont perdu de l'argent. Heidi Miller, une des instigatrices du groupe Formule citoyenne

Pendant ce temps, la principale adversaire de Denis Coderre à la mairie de Montréal, Valérie Plante, continue de plaider pour que l'événement soit organisé différemment et que la course de formule électrique soit transférée sur l'île Notre-Dame.

« Denis Coderre voulait cette course-là à tout prix. À tout prix. [Pourtant] il y a des modèles ailleurs qui n'impliquaient pas l'argent des Montréalais. Il a décidé de le faire contre vents et marées, de le tenir dans le centre-ville, alors qu'on a un magnifique circuit Gilles-Villeneuve », a indiqué la chef de Projet Montréal jeudi matin lors d'une entrevue à RDI Matin.

À l'origine, les promoteurs du Grand Prix avaient prévu des gradins de 60 000 places. Ceux-ci ont été ramenés à 45 000 par la suite.