Les ballons Loon volent au secours de Porto Rico

Un texte d’André Bernard, de Découverte

Les ballons sont énormes. Ils font 10 mètres de haut et 15 mètres de large. À leur base, un système de navigation, des panneaux solaires, une pile et un émetteur-récepteur. Ces ballons sont l’équivalent d’une tour de communication, sauf qu’au lieu d’être plantés au sol, ils sont maintenus en vol au-dessus des zones à couvrir.

Un ballon Loon au sol Photo : Projet Loon, « X », Alphabet

Le laboratoire « X », anciennement « Google-X » travaille sur ce projet depuis 2012. Le fonctionnement de ces ballons est ingénieux : ils sont déployés à 20 kilomètres d’altitude. C’est deux fois plus haut que l'altitude de vol des avions de ligne et bien au-dessus des systèmes météo. Une antenne émettrice au sol envoie le signal vers le ballon le plus proche. Une fois en l’air, le signal est transmis de ballon en ballon. Le signal est ensuite retransmis au sol et capté par les usagers de téléphones cellulaires.

. Photo : Radio-Canada/Patricia Dallaire

Du désert vers Porto Rico

Lancés du Nevada, les ballons Loon ont volé vers Porto Rico. La Commission fédérale américaine des communications a donné son aval à ce projet expérimental pour rétablir le service de communications cellulaires de base.

Lancement d'un ballon Loon au Nevada Photo : Projet Loon, « X », Alphabet

Les ingénieurs comptent sur de nouveaux algorithmes de navigation pour guider les ballons en haute atmosphère. Les ballons ne sont pas stationnaires. On doit constamment les repositionner au-dessus de la zone à couvrir.

Dans la stratosphère, l’air est stratifié. Les vents soufflent à différentes vitesses et dans différentes directions selon les couches verticales. On profite de ces courants d’air pour repositionner les ballons et les déplacer à volonté. Chaque ballon est d’abord gonflé à l’hélium pour qu’il puisse prendre de l’altitude. Un deuxième ballon, dissimulé à l’intérieur du premier, peut être gonflé d’air, ce qui l’alourdit et lui fait perdre de l’altitude.

Infographie : Patricia Dallaire, Radio-Canada

Grâce aux interventions d’urgence des compagnies téléphoniques sur leur réseau terrestre et avec l’apport des ballons Loon, les Portoricains retrouvent graduellement leur réseau cellulaire.

Le récent rapport de la Commission fédérale américaine des communications (FCC), daté du 31 octobre, établit à 55,2 % le nombre de sites toujours hors service, certaines régions étant plus touchées que d’autres.

Cette carte montre le pourcentage de sites de télécommunication cellulaire hors service dans chaque comté de Porto Rico au 31 octobre 2017. Plus la couleur est foncée, plus le réseau demeure perturbé. Photo : Commission fédérale américaine des communications (FCC)

C’est la deuxième fois que les ballons sont déployés en zone de catastrophe. Le printemps dernier, alors que les ingénieurs du Projet Loon faisaient des tests au Pérou, les ballons ont pu servir à rétablir les communications cellulaires d’urgence à la suite des inondations et des glissements de terrain dans la région.

Les rues inondées à Piura, au Pérou, en mars 2017 Photo : Projet Loon, « X », Alphabet

Le projet expérimental à Porto Rico doit s’échelonner sur quelques mois, le temps de remettre sur pied les infrastructures. Les ballons, eux, seront ensuite ramenés au sol dans une chute contrôlée. Ils pourront par la suite être redéployés ailleurs.