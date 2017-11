Bombardier ne pourra pas livrer ses 30 avions C Series cette année

Bombardier s'était fixé pour objectif de livrer 30 appareils C Series cette année. Pour le moment, seulement 12 sont terminés.

L'avionneur explique ce retard par des problèmes liés aux moteurs, qui sont normalement livrés par Pratt et Whitney.

Le fabricant doit notamment composer avec des soucis de durabilité de certaines pièces qui composent les moteurs.

Selon nos informations, ce retard dans la livraison des C Series ne s'appliquerait que pour 2017.

On devrait connaître le nombre final d'avions qui seront livrés ce jeudi.

À la mi-octobre, on apprenait qu’Airbus allait prendre le contrôle de la C Series. Bombardier et le gouvernement libéral ont évoqué un partenariat stratégique, alors que l’opposition à Québec et à Ottawa a dénoncé la perte d’un fleuron de l'industrie aéronautique du Canada.

Avec les informations de Maxime Bertrand