Recul de l'égalité entre les hommes et les femmes en 2017

Le rapport, qui porte sur 144 pays, analyse les inégalités au travail, en éducation, en santé et en politique.

Ainsi, dans le domaine du travail, l’étude estime que les inégalités entre les hommes et les femmes ne disparaîtront pas avant 2234 alors que l'an dernier, elle avançait un horizon de 170 ans pour atteindre cet objectif.

Selon le rapport, au rythme actuel, il faudra encore un siècle pour combler l'écart global entre les hommes et les femmes à l'échelle de la planète, contre 83 ans l'année dernière.

« Les domaines où les disparités entre les genres demeurent les plus difficiles à surmonter sont l'économie et la santé », tandis que « le fossé politique est celui où les disparités entre les sexes sont les plus criantes et il pourrait mettre 99 ans à se résorber », souligne le WEF.

En 2017, l'Europe de l'Ouest devance l'Amérique du Nord en matière de réduction des inégalités de genre.

Parmi les pays du G20, la France se classe au premier rang pour la parité hommes-femmes, suivie de l'Allemagne, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Afrique du Sud et de l'Argentine.

Le Canada se classe d'ailleurs au 16e rang cette année. Il se trouvait au 14e rang en 2006.