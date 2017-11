Inconduite sexuelle : un empire de l'industrie de la musique country change de nom

Les allégations viennent d’un chanteur nommé Austin Rick, qui utilisait le nom de scène Austin Cody au moment où il faisait affaire avec la firme Webster. Celui-ci affirme que Kirt Webster aurait tâté ses parties génitales et l’aurait forcé à se déshabiller devant lui, avant de l’agresser sexuellement, en 2008. Le mouvement de dénonciation ayant suivi l’affaire Harvey Weinstein l’aurait poussé à sortir de son silence.

Au journal The Nashville Scene, un représentant de la firme a répliqué que « monsieur Webster a entretenu de nombreuses relations au fil de sa vie, toutes consentantes, et que cette brève relation avec Austin Rick en faisait partie ». Il a ajouté que « monsieur Webster s’attriste de constater que, neuf ans plus tard, alors que sa carrière est stagnante, Austin Rick fait le choix opportuniste de présenter cette relation sous un jour déformé et de faire de fausses déclarations ».

La firme vient néanmoins d’annoncer que son président se retire de l’entreprise et que celle-ci s’appellera désormais Westby Public Relations, d'après le nom de son nouveau dirigeant, Jeremy Westby.