L'humour de Guy Nantel ne fait pas rire Alice Paquet

Le spectacle de Guy Nantel, qui s’intitule « Droits et libertés », a été présenté pour la première fois mardi soir à la salle Albert-Rousseau, à Québec.

Alice Paquet affirme que l’humoriste profite de sa liberté d’expression pour faire un sketch sur les victimes d’agression sexuelle, « comme on ferait un sketch sur la pluie et le beau temps ».

« Dans son spectacle, Nantel réfère à moi comme “la fille qui aurait couché avec le ministre libéral, le Grec”. D’entrée de jeu : je n’ai pas couché avec Gerry Sklavounos. Il m’a agressée sexuellement », écrit la jeune femme sur le réseau social.

Rappelons que la jeune femme avait affirmé en avril 2016 avoir été agressée sexuellement par le député Gerry Sklavounos, qui siégeait alors au sein du caucus libéral.

Elle avait ensuite porté plainte à la police, mais le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait décidé en février 2017 de ne pas porter d’accusation à la suite de ses allégations.

Si Nantel ose faire des blagues sur ma situation, sur la nuit terrorisante que j’ai vécu en juillet 2015, et sur l’horreur que j’ai vécue après la dénonciation, il pourrait au moins nommer clairement ce qui a eu lieu ce soir-là, et avoir la décence de me nommer correctement : Alice Paquet. Alice Paquet

Mme Paquet critique également les blagues qu’il a faites concernant la culture du viol.

Elle écrit qu'il banalise la violence subie par « les travailleuses du sexe sous prétexte que ça “ferait partie de la job”, se faire violer ».

Nantel ne fait que renforcer les préjugés les plus tenaces et les idées les plus laides qui circulent dans notre société. L’humour n’a pas à devenir un autre rempart de la violence sexiste. Alice Paquet

Alice Paquet évoque que des centaines de femmes ont récemment utilisé les mots-clics #MoiAussi et #MeToo pour dénoncer les violences sexuelles qu’elles ont subies. Elle critique le choix de Guy Nantel de rire de ces victimes qui ont décidé de dévoiler ce qu’elles ont vécu.

La jeune femme indique qu’elle examine les options qui s’offrent à elle et qu’elle ne fera pas d’autres commentaires pour l’instant. « La peur doit changer de camp, et ce, dès maintenant », termine-t-elle.

Guy Nantel se défend

L’humoriste Guy Nantel a par la suite réagi sur sa page Facebook officielle. Il indique que les extraits sont rapportés de « manière désordonnée » par Alice Paquet.

« Il est clair que Mme Paquet n'a jamais vu le spectacle et qu'elle s'est fait rapporter quelques phrases qui ne tiennent compte d'aucun ordre structurel du texte », écrit-il.

Il soutient avoir dénoncé à plusieurs reprises durant son spectacle les agresseurs sexuels.

Elle n'a pas cru bon non plus rapporter toutes les blagues faites sur les Rozon, Salvail, Gilles Parent et cie. Évidemment, cela aurait desservi son propos. Guy Nantel, humoriste

Guy Nantel Photo : Radio-Canada/Jonathan Lavoie

Il rappelle qu’il a été le deuxième humoriste, après Guillaume Wagner, à dénoncer publiquement les « gestes ignobles » de Gilbert Rozon et l’intervention de Lise Payette dans le dossier de Michel Venne.

L’humoriste ajoute que son spectacle n’est pas une conférence et que « le Guy Nantel de la vraie vie n’existe plus » durant ses prestations.

« Tout le monde qui fait preuve d'un minimum d'intelligence est assez raisonnable pour comprendre qu'on est dans la fiction », poursuit-il. Il revendique son droit en tant qu’artiste de choisir les thèmes qu’il aborde dans ses spectacles.

J'accepte que mon type d'humour ne plaise pas à tous, mais je refuse de me laisser intimider par ceux qui souhaitent de faire taire au nom du “bon goût” en humour. Guy Nantel, humoriste

Alice Paquet a le droit d’intenter des procédures contre lui, indique-t-il, mais il ne reculera pas. « Mon producteur et moi-même sommes prêts à nous défendre, car en aucun cas, ce spectacle ne diffame qui que ce soit », conclut-il.