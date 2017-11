Un Club Med au Massif de Charlevoix

« Ce premier établissement au Canada du leader mondial des vacances tout inclus haut de gamme sera un nouvel ingrédient de visibilité et rayonnement international pour Charlevoix et la grande région de Québec », se réjouit Groupe Le Massif par voie de communiqué.

L'organisation du Club Med était à la recherche d'un endroit pour y développer une destination de ski en Amérique du Nord depuis plusieurs années. C’est un concept qui existe notamment dans les Alpes et en Asie.

L’Office du tourisme se réjouit

Le directeur de l’Office du tourisme de Québec (OTQ), André Roy, se réjouit de l’annonce. Il est convaincu que le Club Med attirera une toute nouvelle clientèle touristique.

« Ça va amener une clientèle qu’on n’a pas pour le moment. On va être les premiers au Canada, ça va amener de la clientèle dans Charlevoix et ça va profiter à Destination Québec. Les [touristes] vont en profiter pour passer par Montréal, par Québec et se rendre dans Charlevoix », souligne-t-il.

En mars dernier, Groupe Le Massif et les dirigeants du Club Med mentionnaient avoir trouvé un terrain d'entente pour un projet évalué à 120 millions de dollars. Celui-ci comprenait la construction d’un hôtel de 300 chambres.

La participation des gouvernements provincial et fédéral était toutefois demandée. Tout indique qu’une entente est survenue.

Les détails seront annoncés jeudi à Québec. Des représentants des trois ordres de gouvernement seront présents.

Avec les renseignements de Marc-Antoine Lavoie