La nouvelle tournée de U2 à Montréal en 2018

Si Toronto et Vancouver avaient accueilli la tournée The Joshua Tree Tour 2017 qui célébrait les 30 ans de l'album du même nom, ce sera au tour de la métropole du Québec en 2018 de recevoir la visite du mythique groupe irlandais le 5 juin, au Centre Bell. Les billets seront mis en vente le 20 novembre.

Cette tournée suivra la sortie de leur quatorzième album le 1er décembre prochain. Songs of Experience sera offert en CD, sur support numérique et, signe des temps, en disque vinyle.

Songs of Experience est un complément à Songs of Innocence (2014), les deux titres s’inspirant d’un recueil de poèmes, Songs of Innocence and Experience, écrit par le poète mystique du 18e siècle William Blake.

La tournée commencera en mai 2018 à Tulsa, aux États-Unis, et s'arrêtera dans les principales villes américaines : Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Washington et New York.