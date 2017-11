Au moins 20 000 billets offerts gratuitement pour la formule E à Montréal

Cela veut donc dire qu'au moins 44 % des billets pour l'événement ont été offerts gratuitement. Ce pourcentage pourrait cependant être plus élevé, puisqu'une partie des billets vendus ont été achetés par des partenaires et commanditaires de la course, qui ont pu les redistribuer par la suite parmi leurs employés et clients.

Ces données viennent d'une analyse réalisée par le promoteur de l'événement, evenko. Les promoteurs et la Ville de Montréal s'attendaient initialement à recevoir quelque 60 000 spectateurs.

Le rapport complet de Montréal, c'est électrique ne doit par ailleurs être publié qu'après la campagne municipale.

La formule E devrait théoriquement se dérouler de nouveau au centre-ville de Montréal en 2018.

Des chiffres très attendus

Lors du bilan de l'événement effectué en juillet dernier, les organisateurs de l'événement ont refusé de préciser le nombre de billets vendus, ne faisant étant que d'un succès « hors de toute attente ».

Le maire sortant Denis Coderre a ensuite été appelé à maintes reprises à dévoiler la quantité de billets vendus et donnés. Il a d’ailleurs ouvert la porte vendredi à ce que ces chiffres soient dévoilés. « Je vous le dis publiquement, là, qu’ils le donnent, qu’ils le fassent », a-t-il dit à propos de ce bilan, précisant qu’evenko et Montréal, c’est électrique détenaient l’information pertinente.

La rivale de M. Coderre, Valérie Plante, a toutefois demandé à ce que plus de données soient dévoilées. « Je pense que ce que la population veut d’autant plus savoir, sachant qu’on a donné 20 000 billets, c’est quoi les retombées de tout ça? Est-ce que valait la peine de faire cet événement-là au centre-ville? », a-t-elle dit lors d'un point de presse, mercredi.

« Si on veut vraiment faire preuve de transparence à ce moment-ci, ouvrons les livres », a-t-elle ajouté.

Une annonce de Denis Coderre est prévue à 15 h.

La formule E, populaire?

De nombreux résidents et commerçants ont déploré l’impact de cette course automobile urbaine sur l’accès et la circulation dans l’arrondissement de Ville-Marie, au centre-ville, où le niveau d’activité est très élevé en période estivale.

Toutefois, le conseiller sortant du district Saint-Jacques, Richard Bergeron, a soutenu que la population appuyait l’événement et qu’il n’y avait « pas de scandale de formule électrique ». « J’ai moi-même été en contact direct avec 415 personnes sur les 1100 qui habitent là, il faut comprendre que c’est l’été. J’ai ma propre estimation de taux de satisfaction de 97 % », avait-il dit.

Son chef, Denis Coderre, a abondé dans le même sens lors de sa plus récente apparition à l'émission Tout le monde en parle. « Il va y avoir le rapport final, dans les prochains mois, qui va dire qu’est-ce que ça a donné en termes de budget et de recettes, a-t-il soutenu. Il y a des stratégies de marketing et, au bout de la ligne, je vais démontrer le succès de la chose. »

Un sondage CROP/Radio-Canada publié lundi indique que 63 % des 1094 répondants estiment que la formule E n'a pas été bénéfique pour Montréal.