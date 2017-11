Une écrivaine dit avoir été harcelée sexuellement par Dustin Hoffman

Collaboratrice de la plateforme Medium et auteure d’un mémoire sur le divorce à l’ère de Tinder, Anna Graham Hunter a côtoyé Dustin Hoffman en 1985. Sur le plateau du film La mort d’un commis voyageur (Death of a Salesman), l'étudiante du secondaire réalisait un stage comme assistante de production. Dustin Hoffman, alors âgé de 48 ans, interprétait le rôle mythique de Willy Loman.

L’écrivaine raconte que, dès le premier jour de tournage, le comédien lui aurait demandé un massage de pieds, puis qu’il se serait rapidement permis de lui caresser les fesses et aurait multiplié les allusions sexuelles. La jeune fille avait consigné plusieurs de ces événements dans les lettres qu’elle adressait à sa sœur.

"Yes, I loved the attention from Dustin Hoffman. Until I didn't." https://t.co/xPYxhgZagS — Hollywood Reporter (@THR) 1 novembre 2017

Un matin, je suis venue dans sa loge pour prendre sa commande du petit-déjeuner, il m'a regardé et a souri, il a pris son temps et a dit : "Je vais prendre un œuf dur et un clitoris à la coque. " J'étais sans voix, je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré. Anna Graham Hunter

Dustin Hoffman a réagi aux accusations de l’écrivaine en lui fournissant ses excuses. « J’ai le plus grand respect pour les femmes et je suis terriblement désolé qu’elle se sente inconfortable avec ce que j’aurais pu faire. Je m’en excuse. Tout ceci ne représente pas la personne que je suis. »

Allégations d'agressions sexuelles contre le réalisateur Brett Ratner

Six femmes ont raconté au Los Angeles Times, mercredi, avoir été agressées sexuellement par le réalisateur Brett Ratner (Rush Hour, X-Men, The Revenant). L’actrice Olivia Munn, notamment, y explique qu’il se serait masturbé devant elle, et la comédienne Natasha Henstridge, qu’il l'aurait forcée à lui faire une fellation. Le réalisateur, par l’entremise de son avocat, a nié catégoriquement ces accusations.