Y a-t-il du saumon malade dans votre assiette?

Un texte de Maxime Corneau

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirmé la semaine dernière avoir découvert des saumons atteints de l’AIS dans une pisciculture de l’entreprise Cooke Aquaculture, à Terre-Neuve.

Selon l'ACIA, l'anémie infectieuse du saumon ne présente aucun risque pour la consommation humaine. La maladie peut cependant décimer des élevages de saumons puisqu’elle est hautement contagieuse.

Par mesure préventive, l’entreprise Cooke Aquaculture a abattu la totalité des poissons provenant du site d’aquaculture dans lequel cinq spécimens malades ont été découverts. Ce lot représentant des dizaines de milliers de poissons a ensuite été écoulé sur le marché.

La compagnie Cooke Aquaculture assure dans une réponse écrite que les saumons vendus ne présentaient pas de symptômes de l’AIS, soit des signes d’hémorragie sur la peau et les nageoires, notamment.

Traçabilité demandée

Léopold Landry, président de l’entreprise d’importation Sea Delight, déplore que les consommateurs québécois n’aient pas de moyen pour savoir si les saumons d’élevage canadiens achetés ont été ou non en contact avec des spécimens malades. Il affirme que le fait d'être un saumon canadien n'est pas à lui seul un gage de qualité absolue.

M. Landry importe notamment du saumon en provenance du Chili. Ces saumons ont été touchés il y a quelques années par une épidémie d’anémie infectieuse, ce qui a amené les distributeurs canadiens à bouder le produit. Une identification des lots aurait pu lui sauver d’importantes pertes financières.

Une traçabilité similaire a été demandée lors de l'annonce de la mise en marché de saumon génétiquement modifié, au mois d'août dernier.

Des clients difficiles

Jean-Roch Thiffault, qui est à la tête du plus grand distributeur de poisson au Québec, affirme que de nombreux joueurs majeurs de l’industrie ne souhaitent pas recevoir de chair potentiellement infectée par l’AIS.

Le directeur général de Pêcheries Norref admet toutefois qu'il doit se fier à ses fournisseurs et qu'il peut difficilement offrir des garanties.

« Nos clients qui vendent aux consommateurs nous demandent de ne pas avoir de produits comme ça. Nous, on demande à nos fournisseurs de ne pas nous fournir de produits comme ça, mais dans certains cas, si le produit a été transformé. C’est difficile pour nous de le savoir », affirme M. Thiffault.

L'entrepreneur estime lui aussi qu’un affichage des lots touchés par l’AIS devrait être mis en place. Selon M. Thiffault, les consommateurs pourraient même bouder le saumon canadien si les cas d’infection se multipliaient et si l’information n’était pas disponible.

« S’il y avait de la transparence, ça éviterait que le consommateur perde confiance en un produit », explique-t-il.