Femmes autochtones : l'Enquête nationale fait le point sur ses activités

La mise à jour de l'enquête, dont l'organisation a été plombée par des récriminations de la part de familles et des problèmes de personnel à l'interne, devrait aussi lever le voile sur le temps additionnel et le financement supplémentaire qui seraient nécessaires.

La commissaire en chef Marion Buller avait affirmé que l'enquête aurait besoin de ressources additionnelles, sans donner plus de détails. La commissaire Michèle Audette avait même évoqué une prolongation de deux ans de l'enquête.

Le gouvernement libéral fédéral a déjà dégagé 53,8 millions de dollars sur deux ans pour le travail de la commission.

Le mandat de l'enquête est d'examiner les causes systémiques de la violence contre les femmes et les filles autochtones au Canada en explorant les tendances et les facteurs sous-jacents.

Elle est censée mener ses activités de manière indépendante du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces et des territoires.