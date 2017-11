L'attaque meurtrière de New York était planifiée depuis des semaines, selon la police

« Je ne révélerai rien de ses déclarations », a affirmé John Miller, commissaire adjoint au service du renseignement et du contre-terrorisme de la police de New York, qui a précisé que le suspect n'avait jamais été dans la mire des enquêteurs auparavant. Il appert toutefois que Sayfullo Habibullaevic Saipov avait des liens avec des personnes ayant fait, elles, l'objet d'enquêtes.

Âgé de 29 ans, le suspect d'origine ouzbèke a été blessé au ventre lorsqu'un policier a fait feu sur lui. La scène s'est déroulée non loin du World Trade Center après qu'un camion-bélier eut foncé sur des cyclistes et des piétons sur West Street, dans le sud-ouest de l’île de Manhattan.

Le suspect avait en sa possession « plusieurs couteaux » et deux armes, l'une à air comprimé et l'autre à plomb.

Dans le camion utilisé pour l'attaque, les policiers ont trouvé une note rédigée à la main, en arabe, comportant des symboles et un message affirmant que l'État islamique (EI) allait survivre pour toujours.

« Il semble avoir suivi le régime prescrit par le groupe armé EI », a affirmé John Miller en conférence de presse, mercredi, en compagnie du maire de New York, Bill de Blasio et du gouverneur de l'État, Andrew Cuomo. Cela dit, M. Miller met en garde contre toute généralisation : « [...] il ne faut pas amalgamer cet acte terroriste avec une religion ou une institution en particulier ».

Les enquêteurs de la police de New York et ceux du FBI vont interroger les membres de l'entourage du suspect et revoir toutes les communications qu'il aurait pu avoir avec eux.

La vie continue...

Photo : Associated Press/Craig Ruttle

Le maire de New York et le gouverneur de l'État de New York affirment que le marathon, prévu dimanche dans la métropole, aura lieu tel que prévu, non sans un imposant dispositif policier.

Mardi soir, quelques heures à peine après l'attaque, un million de personnes ont assisté au défilé organisé à l'occasion de l'Halloween. Ce qui fait dire au maire de Blasio que les New Yorkais ne changeront pas et ne se laisseront pas abattre par quoi que ce soit.

Les autorités invitent par ailleurs la population à leur communiquer toute information pertinente en lien avec l'attaque, y compris des images et des vidéos qui auraient été captées lors de cet événement meurtrier.

Des huit personnes ayant péri mardi, six étaient originaires de l'étranger. « Elles seront considérées à jamais comme des New Yorkais », a déclaré M. de Blasio.

Quant au policier de 28 ans qui a fait feu sur le suspect, il ne travaille au sein des forces de l'ordre que depuis cinq ans. Le jeune policier et son coéquipier avaient reçu un appel parlant d'un accident de la route « et c'est ce qu'ils s'attendaient à trouver », a précisé John Miller.

De Cincinnati à Paterson

À partir de maintenant, l'enquête se déploiera partout aux États-Unis afin de retracer avec précision le parcours de Sayfullo Habibullaevic Saipov, arrivé en sol américain en mars 2010, selon les autorités.

Une femme de Cincinnati, Dilnoza Abdusamatova, a déclaré au Washington Post que Saipov a brièvement habité dans cette ville de l’Ohio à son arrivée aux États-Unis. Son père et celui de M. Saipov se connaissaient, a-t-elle témoigné.

Après deux semaines, Saipov a déménagé en Floride pour fonder une compagnie de camionnage, a-t-elle ajouté. Selon CNN, Saipov a en fait fondé deux entreprises, qui ont été enregistrées en Ohio, soit Sayf Motors Inc, en 2011, et Bright Auto, en 2013.

« C’était une très bonne personne... » - Un compatriote de Saipov

Un immigrant ouzbek, Kobijon Matkarov, a raconté au New York Times qu’il l’avait croisé à Fort Myers, où il était camionneur. « C’était une très bonne personne quand je le fréquentais », a-t-il dit. « Il aimait les États-Unis. […] Il était toujours joyeux et parlait comme si tout était OK. Il ne semblait pas être un terroriste, mais je ne le connaissais pas intimement. »

Saipov se serait par la suite installé dans un immeuble d'habitation de Tampa Bay, en Floride. Mardi soir, des enquêteurs interrogeaient des résidents du secteur. « Quatre agents du FBI sont venus et m’ont dit qu’il habitait ici », a témoigné une résidente dans le Post.

Saipov aurait récemment déménagé à Paterson, au New Jersey, où il aurait encore tenté de gagner sa vie comme chauffeur, mais cette fois à titre de travailleur autonome pour le service de transports Uber.

La compagnie de San Francisco a confirmé qu’il s’était inscrit comme chauffeur il y a six mois et qu’il avait réussi le test de vérification de ses antécédents judiciaires. Uber, qui dit collaborer avec les autorités, soutient en outre qu’il n’a fait l’objet d’aucune plainte de la part de clients.

Selon CNN, Saipov a toutefois reçu plusieurs contraventions au fil des années. Il en a notamment reçu une en 2015, dans le Missouri, pour ne pas avoir correctement entretenu le système de freinage de son véhicule.

Un père de famille possiblement radicalisé sur Internet

Selon des sources de CNN, Saipov s’est marié en mars 2013 avec une ressortissante ouzbèke, Nozima Odilova. La cérémonie se serait déroulée à Cuyahoga Falls, en Ohio. Le couple aurait maintenant deux ou trois enfants, selon des sources contradictoires.

« Il a arrêté de nous parler quand il s’est marié », a dit Dilnoza Abdusamatova.

Mirrakhmat Muminov, un blogueur américain d’origine ouzbèke, a déclaré à la BBC qu’il avait rencontré Saipov en Ohio et que ce dernier est devenu agressif après avoir été radicalisé sur Internet.

« Il n’avait pas beaucoup d’éducation et n’avait aucune connaissance du Coran [le livre saint de l’islam, NDLR] avant d’arriver aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Au début de son séjour ici, il était une personne normale. »

Selon M. Muminov, Saipov est cependant devenu déprimé, voire irrité, parce qu’il n’a pas réussi à se trouver du travail comme chauffeur. Il s’est aussi distancé du reste de la communauté ouzbèke avant de s’installer en Floride.

Il dit avoir perdu sa trace par la suite.