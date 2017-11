Les Prix littéraires du gouverneur général de 2017 dévoilés

Les gagnants de cette 81e année d'octroi de ces prix ont été choisis parmi 70 finalistes et la valeur totale des bourses s'élève cette année à 450 000 $.

La liste comprend de toutes nouvelles œuvres produites par des auteurs, des illustrateurs et des traducteurs établis, mais aussi par des artistes primés pour la première fois.

Les oeuvres de langue française qui remportent un prix sont :

Le poids de la neige, Christian Guay-Poliquin, catégorie romans et nouvelles

La main hantée, Louise Dupré, catégorie poésie;

Dimanche napalm, Sébastien David, catégorie théâtre;

Les yeux tristes de mon camion, Serge Bouchard, catégorie essais;

L'importance de Mathilde Poisson, Véronique Drouin, catégorie littérature jeunesse texte;

Azadah, Jacques Goldstyn, catégorie littérature jeunesse livres illustrés.

Le romancier Daniel Poliquin remporte par ailleurs le prix pour la traduction de l'anglais au français de BarbarienLost: Travels in the New China, écrit par Alexandre Trudeau, le frère du premier ministre du Canada.

Parmi les oeuvres de langue anglaise récipiendaires figureReadopolis d'Oana Avasilichioaei, pour la traduction du français à l'anglais de Lectodôme, écrit par Bertrand Laverdure.

Chaque gagnant reçoit un montant de 25 000 $. De plus, l'éditeur de chaque ouvrage gagnant reçoit 3000 $ pour ses activités de promotion. Enfin, la somme de 1000 $ est remise aux finalistes non gagnants.

Le 29 novembre prochain, les lecteurs seront invités à rencontrer les gagnants francophones à l'occasion d'une lecture publique et d'une séance de dédicaces qui se déroulera à Ottawa. En soirée, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, remettra les Prix littéraires aux gagnants à Rideau Hall.

La rencontre avec les gagnants anglophones se déroulera le lendemain.