Déjà le temps de penser aux avalanches

Les deux avalanches se sont produites dans la région de Kananaskis.

Un groupe de skieurs en a d’abord déclenché une à proximité de la piste Ptarmigan Cirque, près du col Highwood, le 22 octobre dernier.

« Un groupe de skieurs a provoqué une avalanche dans la zone du col Highwood. Ils n’étaient pas près de l’endroit lorsqu'elle s’est déclenchée. Personne n’a été blessé, mais ça indique que la saison est commencée », explique le spécialiste de la sécurité montagnarde de Kananaskis Jeremy Mackenzie.

Une deuxième avalanche a aussi été rapportée le lundi 23octobre près du sentier de Sparrowhawk Tarns. Personne n'a été blessé.

Jeremy Mackenzie rappelle que les randonneurs qui s’aventurent dans les zones en altitude doivent faire preuve de prudence. Selon lui, le manteau neigeux est déjà environ 25 % plus élevé que la moyenne. Il ajoute qu'il y a des accumulations de 30 centimètres à la limite forestière et encore plus de neige à une altitude plus élevée.

S’il y a assez de neige pour skier, il y a assez de neige qui peut glisser. Il faut y penser. Jeremy Mackenzie, spécialiste de la sécurité de montagne pour le pays de Kananaskis

« Même une petite avalanche peut-être très dangereuse si elle vous fait tomber d'une falaise ou vous fait perdre l'équilibre. Vous ne seriez pas nécessairement enseveli, mais vous pourriez vous retrouver coincé », ajoute-t-il.

« C'est le moment de peaufiner vos compétences et de vous assurer de toujours sortir avec votre émetteur-récepteur, votre pelle et votre sonde, tout en sachant les utiliser », affirme Jeremy Mackenzie.