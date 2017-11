La Vérif : des promesses électorales, mais selon quel cadre financier?

par François Cormier

« Ça fait quatre ans qu'on fait des budgets », a lancé le chef d'Équipe Denis Coderre lors d'une mêlée de presse à cinq jours du vote. Le maire sortant assure que ses promesses sont réalistes et qu'elles respecteront le cadre financier de la ville.

Radio-Canada a demandé au parti politique de Denis Coderre les montants prévus pour quelques engagements qui figurent dans sa plateforme électorale. La plupart sont de nouvelles promesses en cette campagne électorale 2017.

Tout comme son adversaire Valérie Plante, Denis Coderre promet de ne pas hausser les taxes municipales résidentielles au-delà du taux d’inflation. Il promet aussi de revoir les taxes non résidentielles, à l’aide du projet de loi 122 adopté par Québec en juin 2017.

Il y a aussi ces promesses qui ne figurent pas dans la plateforme électorale. Par exemple, lors du débat francophone des candidats à la mairie, Denis Coderre a refusé de dire quelle somme d'argent public serait nécessaire à la construction d'un nouveau stade de baseball au centre-ville, le cas échéant.

La dernière étude remonte à 2013 et prévoyait, à l'époque, la nécessité d'une somme de 335 millions de dollars. On ne sait pas dans quelle mesure la ville de Montréal serait appelée à y investir.

En coulisses, l'actuel président du comité exécutif, Pierre Desrochers, travaille toujours à la confection du budget municipal qui doit être présenté après le scrutin. Même s'il n'est pas candidat aux élections de 2017, il a réclamé le cadre financier du parti Projet Montréal de Valérie Plante. Il s'agit visiblement de la ligne d'attaque d'Équipe Coderre en ce dernier droit de campagne.