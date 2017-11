Denis Coderre, le maire au bilan assumé

M. Coderre suit le rythme effréné que lui impose la double vie de candidat et de maire toujours en exercice, une vie qu’il doit mener jusqu’au scrutin de dimanche. « Des fois, on s'oublie personnellement. On veut tellement travailler pour les autres », dit celui qui ne dort pas plus de quatre heures et demie par nuit, depuis une mononucléose contractée à l’âge de 13 ans.

Mais pas le temps de penser aux recommandations du médecin. Le politicien de 54 ans, ex-ministre fédéral, va successivement à la rencontre de médias s’adressant à diverses communautés culturelles, dans un hôtel, puis de personnes âgées à l’autre bout de la ville, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, en passant par son bureau de l’hôtel de ville, où l’on s’occupe, ce jour-là, du dossier, devenu controverse, des terrains disponibles pour la construction de nouvelles écoles.

Il parle de diplomatie urbaine, de la fierté et de l’intégrité retrouvées de Montréal après les années Tremblay, des dizaines de promesses réalisées et de sa capacité à rassembler, peu importe les critiques sur son style. « On a eu beaucoup de gens qui représentent d’autres partis politiques qui ont embarqué avec nous. Les Richard Bergeron, Russell Copeman, Réal Ménard et tout ça », répond Denis Coderre à ceux, dont sa principale adversaire, Valérie Plante, qui critiquent son style de gestion.

Le maire sortant revendique un leadership décomplexé, à la tête de ce qu’il aime appeler sa « coalition arc-en-ciel ». Il le fait de façon assumée. « Macron [le président français] a dit : "ce n’est pas de l’arrogance, c’est de la détermination" », lance-t-il.

Ralenti par les bouchons de circulation, comme de nombreux Montréalais, Denis Coderre lance un appel à la patience. « Je comprends la frustration des gens. D'ici 2020, on va compléter une grande partie de Turcot, on va avoir un nouveau pont. Le train électrique [Réseau électrique métropolitain de la Caisse de dépôt et placement, NDLR] va être pas mal complété », dit-il.

Aux sondages qui montrent une lutte serrée avec la chef de Projet Montréal, Denis Coderre répond en mettant de l’avant son expérience, lui qui en est à une 11e campagne électorale, et le réalisme de ses propositions. « Nous, on a une administration, on a une équipe, on a un bilan, on a fait des choses exceptionnelles. Montréal est de retour et vous avez un leadership assumé, avec une équipe qui est montrée, pour assurer les quatre prochaines années », conclut-il.