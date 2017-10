New York : un camion tue huit personnes sur une piste cyclable lors d'un possible attentat

« En fonction des informations dont nous disposons, nous pouvons effectivement affirmer qu'il s'agit de terrorisme », a déclaré le maire de la métropole américaine, Bill de Blasio, lors d'un point de presse.

D'après le commissaire James O'Neill, de la police de New York, le conducteur, qui serait d'origine moyen-orientale, aurait « effectué une déclaration consistante avec les actes terroristes » après avoir quitté la cabine de pilotage du camion.

« La méthode opératoire - le camion, l'attaque de style "loup solitaire" - porte à croire qu'un acte terroriste a été commis, similaire à ce qui s'est produit à Nice, en France, et ailleurs », a mentionné le commissaire O'Neill.

On ignore pour l'instant l'état de santé de l'assaillant, un homme de 29 ans qui a été arrêté par la police après avoir été atteint par balle au ventre.

La police a récupéré un fusil à peinture et un fusil à plomb sur les lieux.

Six personnes ont été déclarées mortes sur les lieux de l'impact. Deux autres ont été transportées à l'hôpital, où leur décès a été constaté. Onze autres personnes ont été hospitalisées pour des blessures graves.

Toujours selon les autorités, le véhicule employé, un camion de location de la chaîne Home Depot, s'est engagé sur une piste cyclable de West Street, à quelques coins de rue du mémorial du World Trade Center, et a fauché plus d'une dizaine de personnes avant d'entrer en collision avec un autobus scolaire, laissant derrière lui une série de bicyclettes tordues.

« Justice sera faite »

« Nous savons que ce geste visait à saper notre courage, mais nous avons été mis à l'épreuve par le passé, non loin d'ici, et New York ne plie pas devant ce genre de menaces », a poursuivi le maire de Blasio.

Le premier magistrat a ajouté que des forces policières supplémentaires seront déployées dès mardi soir, et ce, pendant quelques jours, « afin de faire preuve de la prudence la plus élémentaire ».

Quant au défilé annuel de l'Halloween dans les rues de la ville, dont le coup d'envoi doit être donné en début de soirée, mardi, celui-ci aura bien lieu, mais une lourde présence policière sera visible durant l'événement.

« New York est un symbole international de liberté et de démocratie; nous en sommes fiers, mais nous sommes une cible pour ceux qui refusent ces concepts », a souligné le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo.

« Mais nous sommes plus forts que jamais, a-t-il ajouté. Car si nous changeons nos vies, alors ils gagnent et nous perdons. »

« Justice sera faite. »

Sur Twitter, le président américain, qui est originaire du quartier de New York où l'incident a eu lieu, a parlé d'« une personne très malade et déséquilibrée ».

« Les forces de l'ordre suivent cela de près; pas aux États-Unis! », a-t-il ajouté en écrivant la deuxième moitié de la phrase en majuscules uniquement.

Le précédent attentat terroriste islamique à survenir à New York remonte au 17 septembre 2016, lorsqu'une bombe a explosé dans le quartier chic de Chelsea, faisant une trentaine de blessés.