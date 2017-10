Un bogue bloque l’accès à certains fichiers Google Docs

Des personnes touchées par ce bogue se sont tournées vers Twitter pour se plaindre. Rachael Bale, une journaliste au magazine National Geographic, a notamment demandé à ses abonnés si d’autres obtenaient le même message d’erreur qu’elle. Elle a ensuite affirmé que son texte n’allait pas à l’encontre des règlements de Google Docs, après les avoir lus, et qu’elle croyait qu’il s’agissait d’un bogue.

Has anyone had @googledocs lock you out of a doc before? My draft of a story about wildlife crime was just frozen for violating their TOS. — Rachael Bale (@Rachael_Bale) October 31, 2017

To be clear, I don't think this is targeted censorship. My guess is there's a glitch. Several others have said it just happened to them. — Rachael Bale (@Rachael_Bale) October 31, 2017

Quelques heures après avoir confirmé qu’elle était au courant du problème, Google a indiqué avoir émis un correctif qui devrait avoir rétabli l’accès aux documents bloqués.

Cet événement soulève cependant des interrogations sur le type d’analyses que Google effectue dans les documents stockés sur sa plateforme Google Drive (qui comprend Docs, Sheets et d’autres applications souvent utilisées par des professionnels). Dans un autre tweet, Rachael Bale qualifie ces analyses de surveillance effrayante.

I like to use Google Docs for drafts because my editor and I can work together in real time, but this kind of monitoring is creepy — Rachael Bale (@Rachael_Bale) October 31, 2017

Selon la politique de confidentialité de Google, l’entreprise recueille des données qui incluent « vos préférences et données liées à votre utilisation des services, vos messages Gmail, votre profil Google+, vos photos, vos vidéos, votre historique de navigation, vos recherches sur des cartes, vos documents ou tout autre contenu hébergé par Google. Nos systèmes automatisés analysent ces données au fur et à mesure qu’elles sont envoyées et reçues, et une fois qu’elles sont stockées ».