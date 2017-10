L'UPAC s'explique sur l'affaire Ouellette

Le commissaire Robert Lafrenière est accompagné du directeur des opérations de l'UPAC, l’inspecteur André Boulanger, et du commissaire associé aux vérifications de l’intégrité des entreprises, Marcel Forget.

Cette rencontre médiatique se tient quelques heures seulement après que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, eut invité l’UPAC à donner « le plus de précisions possible » sur les circonstances et les raisons entourant l'arrestation de M. Ouellette, afin de rassurer la population.

Elle survient aussi après l'intervention tant attendue de Guy Ouellette devant l'Assemblée nationale, pendant laquelle il a dit être « victime d'un coup monté de l'UPAC ».

Dans une entrevue vendredi dernier à une radio privée, le député libéral avait accusé l'UPAC et Robert Lafrenière de chercher à le « museler » afin qu'il ne « puisse pas donner [sa] version ou informer la population de toutes les manœuvres d’intimidation » que l'UPAC déploierait.

Guy Ouellette a notamment affirmé que le patron de l'UPAC, Robert Lafrenière, a « forcé le gouvernement » à lui confier un second mandat de cinq ans à la tête de l'organisation en 2016, lorsque les policiers ont procédé à l'arrestation des ex-ministres libéraux Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté le jour même du dépôt du budget.

Dans un communiqué publié à la suite de l'arrestation de Guy Ouellette, l’UPAC a évoqué une enquête visant « de possibles infractions d'abus de confiance et d'entrave à la justice ».

Sans nommer M. Ouellette, elle a ajouté que cette arrestation « s’est avérée nécessaire » afin de « sécuriser des éléments de preuve » et empêcher que des infractions « continuent ou se répètent ».

L'absence d'accusations et d'explications une semaine après l'arrestation du député de Chomedey a alimenté les débats dans ce qu'il convient d'appeler désormais l'affaire Ouellette.

L'affaire a pris une autre tournure quand une ex-analyste du ministère des Transports, Annie Trudel, a déclaré, dans une entrevue accordée à Québecor Média, que Guy Ouellette s'apprêtait à dénoncer un stratagème impliquant l’UPAC, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et une firme de consultants dans le cadre du processus de certification que pilote l’AMF pour autoriser des firmes à soumissionner pour les plus importants contrats publics.

Le gouvernement Couillard a réagi à cette révélation en confiant à la vérificatrice générale le mandat de faire la lumière sur le processus d'attribution des contrats avec l'État.