L’affaire Tariq Ramadan ne crée pas scandale au Royaume-Uni

L'islamologue d'origine suisse, bien connu en Europe francophone et aux États-Unis, nie catégoriquement les agressions qui lui sont reprochées.

Le quotidien Le Monde, à Paris, s'étonne en ce mardi 31 octobre du quasi-silence de la Grande-Bretagne autour des accusations qui planent sur Tariq Ramadan. Alors qu'elles font scandale dans une grande partie de l'Europe, elles ne sont que mentionnées brièvement dans la presse britannique et n'ont fait l'objet que d'un laconique communiqué de la part de l'université d'Oxford, où il est professeur d’études islamiques contemporaines.

Dans sa revue de presse de l'émission Gravel le matin, la chroniqueuse Karima Brikh précise que Tariq Ramadan est moins connu en Angleterre qu'en France, mais qu'il est « tout de même régulièrement invité par les autorités britanniques à commenter les dossiers d'actualité impliquant des extrémistes musulmans, de même que sollicité par les médias ».

Une personnalité controversée en France

Le Royaume-Uni n'a jamais perçu Tariq Ramadan de la même manière que la France, où la controverse le poursuit depuis plusieurs années. Ses écrits ou ses prises de position liées à l'islam ne sont pas toujours bien accueillies, à commencer par sa thèse de doctorat au sujet des Frères musulmans, l'organisation fondée par son grand-père, Hassan el-Banna, et considérée comme groupe terroriste par l'Égypte. Proche des milieux conservateurs musulmans, Tariq Ramadan écorche les modes de pensée des sociétés occidentales en quête de laïcité.

Il avait été frappé d'une interdiction de visa de la part des États-Unis en 2004, sous l'ère Bush, alors qu'il devait prendre un poste à l'Université de Notre Dame dans l'Indiana. L'interdiction a été levée par Washington en 2010.

Même s'il s'en défend, Tariq Ramadan profiterait de liens très importants avec le Qatar. Des enquêtes dans la presse française,dont Médiapart, souligne que l'émirat aurait financé en partie la chaire de sciences islamiques contemporaines qu'il occupe à l'université d'Oxford.

Parfois taxé d'antisémitisme, une accusation qu'il récuse avec force au nom du droit à la critique de l'État d'Israël, Tariq Ramadan a aussi déjà été accusé de faire le lit du communautarisme, de pousser les jeunes filles à se voiler et de masquer son fondamentalisme religieux sous un discours moderniste.

Deux plaintes et des récits d'agressions alléguées

Déposée le 20 octobre, la première plainte contre Tariq Ramadan par Henda Ayari, une ancienne salafiste devenue militante féministe et laïque, s'accompagnait du récit d'un viol brutal. Les événements auraient eu lieu dans une chambre d'hôtel en 2012. « Il s'est littéralement jeté sur moi comme une bête sauvage », a-t-elle raconté sur les ondes de BFMTV.

L'islamogue a catégoriquement nié toute agression sur sa page Facebook. « Je suis depuis plusieurs jours la cible d'une campagne de calomnie qui fédère assez limpidement mes ennemis de toujours », a écrit le professeur et écrivain. « Il est triste de voir nos adversaires réduits à soutenir l'imposture et la tromperie érigées en vertu, a-t-il poursuivi. Le droit doit maintenant parler, mon avocat est responsable de ce dossier, nous nous attendons à un long et âpre combat. Je suis serein et déterminé ».

Il a, à son tour, porté plainte, le 23 octobre, pour « dénonciation calomnieuse » contre Mme Ayari.

Une seconde plainte contre lui a été enregistrée le 27 octobre. Selon Le Parisien, la nouvelle plaignante est une « femme de 42 ans, convertie à l'islam et souffrant d'un handicap aux jambes » qui dénonce « des scènes de violence sexuelle d'une grande brutalité dans un grand hôtel en province, courant automne 2009 ».