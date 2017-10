La municipalité avait déposé sa candidature auprès de l'UNESCO au printemps dans la catégorie « littérature » du Réseau des villes créatives. Celui-ci reconnaît les villes qui mettent la créativité et les industries culturelles au coeur de leur développement.

Créé en 2004, le Réseau compte 180 membres répartis dans 72 pays. Il évalue la créativité des villes dans sept domaines différents : artisanat et art populaire, design, film, gastronomie, littérature, musique et arts numériques.

L'objectif du Réseau est de promouvoir la coopération entre les villes et d’encourager leur développement autour de l'élément de créativité qui leur est reconnu. Il y a maintenant 28 « villes de littérature ».

Dans un communiqué de presse, le maire Régis Labeaume a souligné la présence de 200 créateurs littéraires et de plus de 100 organismes, éditeurs et libraires qui oeuvrent dans le milieu de la littérature à Québec.

Grâce à eux, nous affirmons désormais notre leadership créatif en tant que ville de littérature UNESCO. Régis Labeaume, maire de Québec

Le rayonnement de Québec en matière de littérature ne faisait aucun doute pour la vice-présidente du comité exécutif de la ville, Julie Lemieux. « Cette reconnaissance de l’UNESCO confirme le positionnement de Québec comme un chef de file en termes de bibliothéconomie, de technoculture et d’innovation numérique », a-t-elle déclaré.

Québec appuyait sa candidature sur la performance de son réseau de bibliothèques, l'apport de la Maison de la littérature, l'innovation des entreprises numériques dans le domaine du livre ainsi que la présence, sur son territoire, de la Literary and Historical Society of Quebec et des éditions Hannenorak.