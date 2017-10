Oui, votre iPhone reconnaît automatiquement vos photos coquines

La controverse lancée par l’utilisatrice ellieeewbu sur Twitter est fondée sur un malentendu de la part de la jeune femme, qui a mal interprété les résultats de recherche proposés par son application. Son tweet avait été relayé près de 12 000 fois et avait récolté 21 500 mentions « j’aime » mardi midi.

Selon ellieeewbu, Apple enregistre certaines photos compromettantes prises par les utilisateurs d’iPhone et crée un dossier nommé « Brassiere » (soutien-gorge, en anglais) sur leur appareil.

ATTENTION ALL GIRLS ALL GIRLS!!! Go to your photos and type in the ‘Brassiere’ why are apple saving these and made it a folder!!?!!?😱😱😱😱