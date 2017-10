Affaire Spacey : Netflix suspend le tournage de House of Cards

La compagnie a pris cette décision après qu'un acteur, Anthony Rapp, a accusé d'inconduites sexuelles Kevin Spacey qui joue le rôle du politicien Frank Underwood. Anthony Rapp affirme que Kevin Spacey lui a fait des avances alors qu'il avait 14 ans. L'acteur de House of Cards s'est excusé sur les réseaux sociaux et en a profité pour révéler son homosexualité.

Hier Netflix avait annoncé qu'il mettait fin à la série House of Cards à la fin de la sixième saison dont le tournage avait commencé il y a quelques semaines.

Netflix et le producteur de la série Media Rights Capital ont décidé de prendre une pause dans le tournage, qui se déroule actuellement à Baltimore, pour « se donner le temps d'évaluer la situation et répondre aux questions des acteurs et de l'équipe de tournage ». Kevin Spacey ne devait pas être sur le plateau de tournage ce mardi.

Kevin Spacey est le dernier d'une liste qui s'allonge de personnalités mises en cause dans des allégations de nature sexuelle, après les nombreuses dénonciations contre le producteur Harvey Weinstein, le réalisateur James Toback, le réalisateurRoman Polanski, le théologien Tariq Ramadan, ainsi que celles contre Gilbert Rozon, Éric Salvail, Michel Brûlé et Michel Venne au Québec.

Image de la série House of cards Photo : Melinda Sue Gordon

Kevin Spacey ne recevra pas un prix spécial comme prévu

Par ailleurs, l'International Academy of Television Arts & Sciences a décidé de ne pas remettre, comme prévu, un prix qu'elle devait décerner à l'acteur Kevin Spacey, après les allégations.

Le groupe a tout simplement indiqué qu'il « n'honorerait pas Kevin Spacey » avec un Emmy spécial qu'il devait lui décerner.

Le prix, l'International Emmy Founders Award, vise à rendre hommage à « un individu qui traverse les frontières culturelles pour toucher l'humanité ». L'acteur devait recevoir le prix lors d'un gala, le 20 novembre, à New York.

Steven Spielberg, Shonda Rhimes et J.J. Abrams ont déjà reçu le prix par le passé.