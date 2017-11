Les 5 finalistes du Prix de poésie Radio-Canada 2017 sont connus

Les poèmes inédits de Marie-Eve Blanchard, de Marie-Hélène Constant, de François Guerrette, d'Emmanuelle Riendeau et de Ouanessa Younsi ont été choisis parmi plus de 1000 textes soumis au concours cette année. Le nom de la gagnante ou du gagnant sera dévoilé le 16 novembre.

La liste des finalistes de langue anglaise (CBC Poetry Prize) sera dévoilée le 16 novembre également sur le site de CBC Books.

Les finalistes du Prix de poésie Radio-Canada 2017

Marie-Eve Blanchard pour Louise

L'auteure Marie-Eve Blanchard Photo : Myriam Ménard

Marie-Eve Blanchard a grandi à Granby et vit à Verdun. Elle est titulaire d’une maîtrise en études littéraires de l’Université du Québec à Montréal. Féministe engagée, elle s’implique pour la justice sociale et travaille pour un organisme communautaire en défense collective des droits. Lorsque la conciliation travail-famille le lui permet, elle consacre son temps à l’écriture d’un premier recueil de poésie.

C’est en lisant des poètes comme Patrice Desbiens et Jean-Paul Daoust que j’ai compris que la poésie pouvait s’écrire dans une langue qui ressemblait à la mienne et qu’elle pouvait me passer sur le corps, faire mal. L’idée d’en écrire à mon tour est née et je m’y suis mise. Depuis, la poésie me prend jusqu’aux tripes. Marie-Eve Blanchard

Marie-Hélène Constant pour Les jetées



L'auteure Marie-Hélène Constant Photo : Franck Le Coroller

Marie-Hélène Constant est originaire de Gatineau et vit à Montréal. Elle termine un doctorat à l’Université de Montréal portant sur l’héritage intellectuel des théories postcoloniales en littérature québécoise. Elle a réalisé un mémoire en recherche-création sur la violence du langage dans le théâtre contemporain. Elle écrit pour diverses plateformes et s’intéresse particulièrement aux espaces d’écriture hybrides, entre essai et poésie. On trouve ses textes notamment dans les Cahiers du Théâtre français du Centre national des Arts (Ottawa) et dans la revue Contre-jour.

Je ne sais pas exactement ce qui distingue ma pratique de l’écriture théâtrale et de l’écriture poétique : j’aime mélanger les deux et penser qu’on peut chuchoter ou crier mes mots sur une scène… ou pas. Marie-Hélène Constant

François Guerrette pour Les mauvais sorts se transmettent par la langue



L'auteur François Guerrette Photo : Camille Legault-Denis

François Guerrette est originaire de Rimouski et vit à Montréal. Il consacre sa vie à l’écriture et est l’auteur de cinq livres, publiés aux éditions Poètes de brousse. Son plus récent ouvrage, Constellation des grands brûlés, est paru en octobre 2017. Il a entrepris cet automne un doctorat à l’Université de Montréal, où il prépare une thèse portant sur l’œuvre du poète Denis Vanier.

La poésie est la forme qui me vient le plus naturellement. François Guerrette

Emmanuelle Riendeau pour Élégie pour déviantes sexuelles



L'auteure Emmanuelle Riendeau Photo : Hugo St-Laurent

Née en 1993, Emmanuelle Riendeau est originaire de Drummondville et vit à Montréal, où elle étudie la littérature à l’Université du Québec à Montréal. Habituée des micros ouverts poétiques, elle se définit comme un « reptile de bibliothèque », « un pilier de bar » et une « faiseuse de trouble », à l’instar de sa poésie incendiaire, bruyante et brutale.

La poésie est rapide et dangereuse et il faut aimer la nitro pour n’avoir pas peur d’elle. C’est la forme qui sied le mieux à ceux qui ne savent pas s’ils auront la longévité nécessaire pour écrire encore demain. Emmanuelle Riendeau

Ouanessa Younsi pour Métisse



L'auteure Ouanessa Younsi Photo : FRANCOIS MELLET

Ouanessa Younsi est originaire de Québec et vit à Montréal. Née en 1984, elle est poète et médecin psychiatre. Elle a publié deux recueils de poésie aux éditions Mémoire d’encrier, soit Prendre langue (2011) et Emprunter aux oiseaux (2014), ainsi qu’un livre autour du soin intitulé Soigner, aimer (2016). Elle a également codirigé le livre collectif Femmes rapaillées (2016). Entre deux patientes ou patients, elle publie dans des revues et ouvrages collectifs, participe à des lectures et festivals de poésie, et cherche à concilier littérature et soin.

Ce que dit l’enfant n’est pas toujours compréhensible, mais est toujours vrai. La poésie, pour moi, est cette vérité du mot, qui passe parfois par le jeu, l’inattendu. Il faut alors commencer par se laisser surprendre, ne pas chercher à comprendre, mais à entendre. Ouanessa Younsi

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta.

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.