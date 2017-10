Les provinces en retard dans la protection du caribou forestier

Selon le rapport, l’habitat de la majorité des hardes de caribous s’est dégradé depuis cinq ans.

En octobre 2012, les provinces et territoires avaient reçu le mandat d’élaborer d’ici cinq ans une stratégie de conservation des caribous forestiers présents sur leur territoire.

Selon le rapport publié mardi, les gouvernements provinciaux et territoriaux n’ont rempli que partiellement cette obligation.

Le caribou forestier habite la forêt boréale et est présent dans neuf provinces et territoires. La majorité de son habitat se trouve sur des terres de la Couronne détenues par les gouvernements provinciaux.

Quelques progrès

Le rapport note cependant quelques progrès réalisés au cours des dernières années. La Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec ont publié des versions préliminaires ou partielles de leur stratégie.

L’Alberta s’est engagée à compléter une première version de son plan d’ici décembre. La Saskatchewan envisage de faire de même d’ici la fin de l’année.

Pendant ce temps, les populations de caribous continuent à décliner. Le rapport note que de nombreuses populations plus petites et plus isolées sont particulièrement à risque.

Des groupes environnementaux ont déjà critiqué ce retard dans la mise sur pied de stratégies de conservation. Certains vont cependant plus loin. La Société pour la nature et les parcs du Canada a intenté une poursuite contre la ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, qu’elle accuse de ne pas avoir respecté certaines des dispositions de la Loi sur les espèces en péril. La ministre dit ne pas vouloir commenter cette poursuite pendant la durée des procédures judiciaires.

Environnement Canada effectuera sa propre évaluation de l’état des populations de caribous et de leurs habitats. Cette évaluation devrait être complétée au début de 2018.