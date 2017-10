Belles-Sœurs fête ses 50 ans avec une tournée en musique

La pièce devenue un incontournable classique du théâtre québécois a été jouée pour la première fois en 1968 au Théâtre du Rideau Vert, à Montréal.

L'humanité du propos est toujours d'actualité et les âmes humaines demeurent les mêmes à travers les décennies, offre en guise d'explication son auteur, le dramaturge québécois Michel Tremblay.

Pour son demi-siècle,Belles-Sœurs, théâtre musical, reprend la route, a-t-il été annoncé officiellement mardi matin à Montréal. Cette version musicale avait été créée en 2010, avec une musique signée par l'auteur-compositeur et interprète Daniel Bélanger.

Pour l'anniversaire, le metteur en scène René Richard Cyr a revisité sa création et la distribution d'actrices a aussi été modifiée. On y retrouvera Maude Guérin, Sonia Vachon, Kathleen Fortin et Éveline Gélinas, entre autres.

Le metteur en scène René Richard Cyr et le dramaturge Michel Tremblay Photo : Radio-Canada/Olivier Lalande

Le théâtre musical s'arrêtera, dans cet ordre, à Sainte-Thérèse, Saguenay, Trois-Rivières, Gatineau, Montréal, Québec et Sherbrooke. La première représentation aura lieu à Sainte-Thérèse le 4 juillet 2018.

L'histoire de cette ménagère du Plateau Mont-Royal, à Montréal, qui gagne dans les années 1960 un million de timbres-prime et qui invite ses soeurs et voisines à une soirée de collage, a ravi les spectateurs au cours des décennies.