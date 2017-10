Le gouvernement canadien lance un fonds d'aide pour les Rohingyas

La ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, a annoncé mardi en conférence de presse qu'Ottawa égalera pendant un mois les dons que verseront les Canadiens à des organismes de bienfaisance enregistrés au pays.

Cette mesure, en vigueur jusqu'au 28 novembre prochain, est la plus récente initiative déployée par le gouvernement fédéral pour porter secours à cette minorité musulmane du Myanmar victime de la répression exercée par l'armée birmane.

Jusqu'à présent, Ottawa a versé 25 millions de dollars en aide à des partenaires pour répondre aux besoins humanitaires essentiels au Myanmar et au Bangladesh, en particulier ceux des plus vulnérables et ceux des femmes et des filles.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a déclaré la semaine dernière que les Rohingyas étaient victimes de « crimes contre l'humanité » et de « nettoyage ethnique » en annonçant la nomination de Bob Rae comme émissaire spécial du Canada au Myanmar.

L'ancien premier ministre de l'Ontario et ex-chef intérimaire du Parti libéral du Canada, qui s'est mis au travail cette semaine, doit remettre au gouvernement à la fin janvier un rapport qui sera ensuite rendu public.

Selon des chiffres dévoilés la semaine dernière par les Nations unies, près d'un million de Rohingyas ont fui l'État de Rakhine, dont plus de 600 000 depuis l'intensification des violences dans cette région du nord-ouest du pays, en août dernier.