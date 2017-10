Harry Weinstein : sept nouvelles accusations en Grande-Bretagne

Scotland Yard a ouvert une enquête mardi 31 octobre, au sujet d'agressions sexuelles présumées qui se seraient produites sur une période allant du début des années 1980 à 2015.

Le nom des plaignantes n'est pas connu pour l'instant. Le communiqué officiel de la police de Londres ne précise d'ailleurs pas l'identité du producteur hollywoodien, mais les médias britanniques ont rapidement confirmé que cette enquête, baptisée « opération Kaguyak », vise bel et bien Harry Weinstein. Ces nouvelles plaintes s'ajoutent aux accusations publiques de plus de 80 femmes, y compris des vedettes internationales comme Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie, qui ont prétendu avoir été harcelées ou violées par le puissant homme d'affaires.

La police britannique évoque au total onze agressions sexuelles, neuf à Londres et deux en dehors des juridictions britanniques.

Harry Weinstein, également visé par des enquêtes des polices de New York et Los Angeles, nie toute relation sexuelle non consensuelle.

Exclus à vie du syndicat des producteurs d'Hollywood

Le puissant syndicat des producteurs d'Hollywood (PGA) a officialisé lundi l'exclusion du magnat déchu du cinéma Harvey Weinstein, affirmant que le harcèlement sexuel ne serait plus toléré dans ses rangs.

Vu le comportement de M. Weinstein largement décrit, avec de nouveaux articles qui émergent encore maintenant, le conseil d'administration national du syndicat des producteurs a voté à l'unanimité pour proclamer une exclusion à vie de M. Weinstein. Communiqué officiel du PGA

Le producteur a déjà été exclu de l'Académie des arts et sciences du cinéma. Il a aussi été renvoyé de son poste de co-président de la Weinstein Company, fondée avec son frère, et a également été limogé du conseil d'administration.

Lundi, par ailleurs, de nouvelles accusatrices ont décrit dans le New York Times des faits qui remonteraient aux années 1970, quand Weinstein n'était encore qu'un producteur de concerts de rock. Parmi les plus récentes accusations, Hope Exiner d'Amore affirme que le producteur l'a violée dans une chambre d'hôtel dans les années 70 et Cynthia Burr qu'il l'a forcée à lui faire une fellation dans un couloir.

Samedi dans le New Yorker, l'actrice Annabella Sciorra — nommée aux Emmys Awards pour la série culte Les Sopranos — a accusé M. Weinstein d'être entré de force dans son appartement et de l'avoir violée dans les années 90. La semaine dernière, l'actrice Dominique Huett a déposé une plainte contre le producteur affirmant qu'en 2010, il l'avait forcée à subir une relation sexuelle orale.

L'actrice américaine Annabella Sciorra Photo : Getty Images/Walter McBride

Le milieu du cinéma canadien se prépare à réfléchir à la question

Ébranlé par les révélations du comportement de nombreux hommes en situation de pouvoir dans l'industrie cinématographique américaine, le producteur Harry Weinstein, mais aussi le réalisateur James Toback et l'acteur Kevin Spacey, le milieu cinématographique canadien-anglais se dit prêt à « reconnaître que le problème du harcèlement sexuel est également préoccupant dans l'industrie du cinéma partout au Canada ».

Le syndicat canadien du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA), qui représente des comédiens et techniciens anglophones partout au pays, annonce avoir planifié une rencontre pour en discuter le 23 novembre prochain. Quelques rencontres préliminaires ont d'ailleurs déjà eu lieu.

L'annonce de l'ACTRA fait suite à une prise de position similaire de la part de l'Union des artistes, au Québec, qui a confirmé à la mi-octobre être au fait de situations de harcèlement dans les milieux artistiques québécois et vouloir agir pour changer la donne.

Des représentants des syndicats et des organisations patronales de l'industrie culturelle,ainsi que la nouvelle ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, se sont d'ailleurs réunis le 30 octobre, pour « tenter de définir des solutions communes ».