Michel Tremblay reçoit le prix Gilles-Corbeil

Le prix, considéré comme le prix Nobel de la littérature québécoise, a été remis à l'écrivain lundi soir lors d'une cérémonie à la Grande Bibliothèque.

L'écrivain était sur place pour recevoir son prix et il l'a dédié à tous ses personnages, plus de 3000, a-t-il estimé en les décrivant.

Depuis plus de 50 ans, j’ai décrit la vie d’une famille québécoise, plus spécifiquement montréalaise, sur une période de 100 ans, soit de 1913 à 2016. Au cours des années, j’ai tué mes personnages, je les ai ressuscités, je les ai vieillis, je les ai rajeunis […] et je voudrais aujourd’hui partager avec eux le grand honneur qui m’échoit. À travers moi, à travers ce que j’ai dit d’eux, ce que je leur ai fait vivre, c’est eux, au fond, que vous fêtez, c’est eux que vous reconnaissez. Les sans-grades du Québec. Michel Tremblay

« En choisissant Michel Tremblay comme lauréat 2017 du prix Gilles-Corbeil, le jury a évidemment voulu saluer une œuvre, au sens le plus fort du terme, une œuvre imposante, cohérente tout en étant diversifiée, une œuvre inscrite dans la durée. Dans le théâtre et dans la littérature du Québec, il y a un avant Michel Tremblay et un après Michel Tremblay. Des générations d’auteurs, de lecteurs et de spectateurs ont été marquées par lui. C’est leur voix qu’a voulu faire résonner le jury », a souligné le président du jury, Benoît Melançon, professeur à l'Université de Montréal et essayiste.

Michel Tremblay Photo : Radio-Canada/Philippe Couture

Le jury était également composé de Frédérique Bernier (essayiste et professeure au Cégep de Saint-Laurent), d'Alain Farah (écrivain et professeur à l’Université McGill), de Pierre Hébert (écrivain et professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke) et de Sophie Létourneau (écrivaine et professeure à l’Université Laval).

Le prix Gilles-Corbeil est remis tous les trois ans à des auteurs qui écrivent de la poésie, des romans, des nouvelles, des récits, des pièces de théâtre ou des essais littéraires. Il a été attribué, pour la première fois, en 1990, à Réjean Ducharme et, par la suite, à Anne Hébert (1993), à Jacques Brault (1996), à Paul-Marie Lapointe (1999), à Fernand Ouellette (2002), à Marie-Claire Blais (2005), à Jacques Poulin (2008) et à Victor-Lévy Beaulieu (2011).

Le prix n'avait pas été remis en 2014 pour assurer la pérennité de la Fondation Émile-Nelligan, fondée en 1979 par le neveu du poète, Gilles Corbeil. Les héritiers d'Émile Nelligan ont cédé à la Fondation les droits d'auteurs accumulés du poète.