L'actrice Rose McGowan sous mandat d'arrestation

La police aurait analysé des articles appartenant à l'actrice et déterminé qu'il s'agissait de narcotiques. L'accusation est liée à une enquête policière lors de laquelle des agents ont examiné des effets personnels laissés dans un avion de la compagnie United qui s'est posé à l'Aéroport international de Washington-Dulles, le 20 janvier dernier.

Le service de police des autorités aéroportuaires de Washington a obtenu le mandat le 1er février.

La police affirme avoir tenté de communiquer avec Rose McGowan afin qu'elle puisse comparaître.



Rose McGowan a été l'une des voix qui s'était le plus fortement opposée au harcèlement sexuel à Hollywood et a écrit sur Twitter, plus tôt ce mois-ci, qu'elle a été violée par un homme dont les initiales sont « HW ». Le Hollywood Reporter a écrit que l'actrice avait confirmé qu'elle faisait référence au producteur déchu Harvey Weinstein.